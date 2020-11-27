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27 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri En şık cuma mesajları: 27 Kasım'a özel dualı, en yeni, kısa ve öz resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar... En şık cuma mesajları: 27 Kasım'a özel dualı, en yeni, kısa ve öz resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar... Cuma mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Müslümanların bir araya gelerek yaptığı ibadetlerin Allah katında daha fazla değeri vardır. Cuma gününün rahmet, bereket ve faziletlerini eşine ve dostuna aktarmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden en yeni cuma mesajlarını araştırıyor. Cuma mesajları ile sevdikleri arasındaki bağı güçlendirmek isteyen vatandaşlar için en yeni mesajları sayfamızda bir araya getirdi. Dualı ve en şık cuma mesajlarının yanı sıra resimli mesajlara da sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte huzur dolu 27 Kasım cuma mesajları... Giriş Tarihi: 27.11.2020 09:20 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 09:30
Cuma mesajları ile bu özel günü daha derinden yaşamak isteyenler sosyal medya aracılığıyla anlamlı ve kısa mesajlar paylaşıyor. Kasım ayının son cumasına özel sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en yeni cuma mesajlarını sayfamızda derledik. İşte eşe, dosta ve sevdiklerinize gönderebileceğiniz dualı, en yeni kısa ve öz resimli cuma mesajları...
GALERİ DEVAM EDİYOR DUALI CUMA MESAJLARI
* Allah'ım! Sen beni eksiksiz özürsüz yarattın; çocuktum, büyüttün ve yeterli miktarda rızk verdin bana. Allah'ım! Ben, indirdiğin ve kendisiyle kullarını müjdelediğin Kitabında şöyle buyurduğunu gördüm:
"Ey kendi aleyhlerinde haddi aşan kullarım! Allah"ın rahmetinden ümit kesmeyin; Allah bütün günahları bağışlar." (Zümer, 53)
* Allah'ım! Geçmişte benden vuku bulan kötülükleri biliyorsun, hem de benden daha iyi. Amel defterimde aleyhimde sıralanan suçlardan dolayı yazıklar olsun bana! Eğer her şeyi kapsayan affının hâlime şamil olacağını umduğum yerler olmasaydı, (ümitsizlikten) kendimi bırakır, helâk olup giderdim.
* İmkanların bittiği yerde iman vardır. Derdin ne kadar büyük olursa olsun, derdinden büyük ALLAH vardır. Cumanız Mübarek Olsun.
* Anlatmaya dilde lisan yetmiyor, utancından durdu kalem gitmiyor, ne yapsak da bizde kusur bitmiyor; olmuşuz bir kere isyana tabi, kurtar bizi Yarabbi… Cumanız hayırlı ve mübarek olsun…
* Allah'ım! Kaçarsam, beni bulursun; firar edersem, beni yakalarsın. İşte önünde durmaktayım; mütevazı, zelil ve hakir biri olarak. Cezalandıracak olursan, bunu hak etmişimdir ve adaletin bunu gerektirmektedir, ey Rabbim! Affedecek olursan, (buna da şaşmam; çünkü) eskiden beri affın hâlime şamil olmuş, afiyetin beni bürümüştür.
* Eğer kulun, Rabbinden kaçması mümkün olsaydı, senden kaçmaya en lâyık olan benim. Yeryüzünde ve gökte hiçbir şey sana gizli değildir ve sen (kıyamet günü) onları açığa çıkaracaksın. Karşılık verici olarak sen yeterlisin; hesap görücü olarak sen kâfisin.
* Tüm islam aleminin Cuması mübarek olsun. Rahman ve rahim olan Rabbime daim şükürler olsun.Hz.PEYGAMBERİMİZİN (S.A.V) nurundan,şefaatinden ayırmasın yapılan dualarımızı kabul eylesin