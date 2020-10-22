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Haberler Galeri Marmara Denizi'nde balıkçılar avladı! Dev balık görenleri hayrete düşürdü

Marmara Denizi'nde balıkçılar avladı! Dev balık görenleri hayrete düşürdü

Marmara Denizi'nde balıkçılar tarafından yakalanan dev kılıç balığı görenleri çok şaşırttı. 3 metre uzunluğunda ve 160 kilogram ağırlığında olan kılıç balığı tezgahta işte böyle sergilendi.

Giriş Tarihi: 22.10.2020 10:07 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 10:09
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Marmara Denizi'nde balıkçılar avladı! Dev balık görenleri hayrete düşürdü

Marmara Denizi'nde, 3 metre uzunluğunda ve 160 kilogram ağırlığında kılıç balığı avlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Marmara Denizi'nde balıkçılar avladı! Dev balık görenleri hayrete düşürdü

Bu sezon Marmara Denizi'nde yakalanan bu büyüklükteki ilk kılıç balığı, Beylikdüzü'ndeki Balıkçılar Çarşısı esnafı Vedat Kara'nın tezgahında sergileniyor.

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Marmara Denizi'nde balıkçılar avladı! Dev balık görenleri hayrete düşürdü

Vedat Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 metre uzunluğunda 160 kilogram ağırlığındaki kılıç balığının Marmara Denizi'nde tutulduğunu ve bu bölgede avlanan ilk kılıç balığı olduğunu söyledi.

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Marmara Denizi'nde balıkçılar avladı! Dev balık görenleri hayrete düşürdü

Uzun yıllar sonra bu büyüklükte bir kılıç balığının ilk kez avlandığını belirten Kara, "Balık cuma gününe kadar Beylikdüzü'ndeki Balıkçılar Çarşısı'nda sergilenecek. Eti satıldıktan sonra da Beylikdüzü'ndeki Balıkçılık Müzesi'nde iskeleti sergilenmeye devam edecek." diye konuştu.

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Marmara Denizi'nde balıkçılar avladı! Dev balık görenleri hayrete düşürdü

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