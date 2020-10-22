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22 Ekim 2020, Perşembe
Haberler Galeri Marmara Denizi'nde balıkçılar avladı! Dev balık görenleri hayrete düşürdü
Marmara Denizi'nde balıkçılar avladı! Dev balık görenleri hayrete düşürdü
Marmara Denizi'nde balıkçılar tarafından yakalanan dev kılıç balığı görenleri çok şaşırttı. 3 metre uzunluğunda ve 160 kilogram ağırlığında olan kılıç balığı tezgahta işte böyle sergilendi.
Giriş Tarihi: 22.10.2020 10:07 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 10:09