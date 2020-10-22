Marmara Denizi'nde balıkçılar avladı! Dev balık görenleri hayrete düşürdü

Uzun yıllar sonra bu büyüklükte bir kılıç balığının ilk kez avlandığını belirten Kara, "Balık cuma gününe kadar Beylikdüzü'ndeki Balıkçılar Çarşısı'nda sergilenecek. Eti satıldıktan sonra da Beylikdüzü'ndeki Balıkçılık Müzesi'nde iskeleti sergilenmeye devam edecek." diye konuştu.

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