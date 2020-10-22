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22 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Rus balıkçının oltasına takıldı! Görenler gözlerine inanamadı... Rus balıkçının oltasına takıldı! Görenler gözlerine inanamadı... Rusya'nın Murmansk şehrinde yaşayan ve balıkçılık yapan Roman Fedortsov, yakaladığı değişik deniz canlılarının fotoğraflarını çekerek sosyal medya üzerinden paylaştı. Fedortsov'un paylaştığı kareleri görenler gözlerine inanamadı. Giriş Tarihi: 22.10.2020 12:52 GALERİ DEVAM EDİYOR