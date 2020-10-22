22 Ekim 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Rus balıkçının oltasına takıldı! Görenler gözlerine inanamadı...

Rus balıkçının oltasına takıldı! Görenler gözlerine inanamadı...

Rusya'nın Murmansk şehrinde yaşayan ve balıkçılık yapan Roman Fedortsov, yakaladığı değişik deniz canlılarının fotoğraflarını çekerek sosyal medya üzerinden paylaştı. Fedortsov'un paylaştığı kareleri görenler gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 22.10.2020 12:52
  • 1
  • 71
Rus balıkçının oltasına takıldı! Görenler gözlerine inanamadı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 71
Rus balıkçının oltasına takıldı! Görenler gözlerine inanamadı...
  • 3
  • 71
Rus balıkçının oltasına takıldı! Görenler gözlerine inanamadı...
  • 4
  • 71
Rus balıkçının oltasına takıldı! Görenler gözlerine inanamadı...
  • 5
  • 71
Rus balıkçının oltasına takıldı! Görenler gözlerine inanamadı...