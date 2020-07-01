Son dakika: İkranur nasıl öldü? Cinayet kurbanı mı?

SU DERİNLİĞİ FAZLA DEĞİL



Olay yerine gelen Bulancak Kaymakam'ı Ali İkram Tuna, İkranur'u sağ salim ailesine teslim etmek istediklerini ancak maalesef cansız bedeni ile dere yatağında karşılaştıklarını belirterek "Savcılığımız marifetiyle çok yönlü soruşturma yürütülüyor. O bölgede 2 gündür çok arama çalışması yapıldı. Şu an söyleyeceğimiz her şey soruşturmanın selametini etkileyebilir. Dere yatağında bulundu, tüm ekiplerimiz iş birliği içinde çalışma yaptı. İkranur'un cansız bedeni suyun içindeydi ancak su derinliği fazla değil" dedi.