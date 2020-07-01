Son dakika: İkranur nasıl öldü? Cinayet kurbanı mı? Son dakika haberi... Giresun'da kaybolan İkranur'dan 4 gün sonra acı haber geldi. Türkiye'yi yasa boğan olayda neler yaşandı? İkranur nasıl öldü? Cinayet kurbanı mı? Süreçte neler yaşandı? Son gelişmeler neler? A Haber ekipleri olay yerinden aktardı. İkranur'un boğularak dere içerisindeki bulunduğu noktaya koyulduğu iddiası doğru mu? Gerçek yapılan otopsi sonucu ortaya çıkacak. Giriş Tarihi: 01.07.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 09:42
Giresun'da kaybolan İkranur'dan 4 gün sonra acı haber geldi. Türkiye'yi yasa boğan olayda neler yaşandı? İkranur nasıl öldü? Cinayet kurbanı mı? Süreçte neler yaşandı? Son gelişmeler neler? A Haber ekipleri olay yerinden aktardı. İkranur'un boğularak dere içerisindeki bulunduğu noktaya koyulduğu iddiası doğru mu? Gerçek yapılan otopsi sonucu ortaya çıkacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR İRANUR'UN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Giresun'un Bulancak ilçesi İcili köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan İkranur Tirsi'nin (7) yapılan aramalar sonucu derede cansız bedenine ulaşıldı.
EVİNDEN 5 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan İkranur Tirsi'nin yapılan aramalar sonucu evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Salman mevkii Adaköy deresinde cansız bedeni bulundu. Küçük kızın cansız bedeninin bulunduğu derede savcı ve olay yeri inceleme ekipleri detaylı araştırma yaptı. Jandarma ekipleri alana kimseyi yaklaştırmadı. BABASI KOŞARAK GELDİ Küçük kızın cansız bedeninin bulunduğu haberinin alınmasının ardından arama çalışmalarına katılan vatandaşlar olay yerine geldi. Kızının cansız bedenine ulaşıldığı haberini alan babası Serdar Tirsi koşarak olay yerine geldi. Görevlilerin girişine izin vermediği acılı baba ısrar edince olay yerine alındı. İkranur'un cansız bedeni daha sonra ambulansla Giresun Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. SU DERİNLİĞİ FAZLA DEĞİL Olay yerine gelen Bulancak Kaymakam'ı Ali İkram Tuna, İkranur'u sağ salim ailesine teslim etmek istediklerini ancak maalesef cansız bedeni ile dere yatağında karşılaştıklarını belirterek "Savcılığımız marifetiyle çok yönlü soruşturma yürütülüyor. O bölgede 2 gündür çok arama çalışması yapıldı. Şu an söyleyeceğimiz her şey soruşturmanın selametini etkileyebilir. Dere yatağında bulundu, tüm ekiplerimiz iş birliği içinde çalışma yaptı. İkranur'un cansız bedeni suyun içindeydi ancak su derinliği fazla değil" dedi.