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Cerrahpaşa’da görevli doktorlar uyardı: En büyük hata rehavet, koronavirüs bitti sanılmasın
Çin'den tüm dünyaya yayılan ve ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüsle mücadelede en ön safta yer alan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki doktorlar, "Bu dönemde yapılacak en büyük hata rehavet. Parklarda, kafelerde gönüllerince eğlenen, önlem almayanları görünce içimiz cız ediyor. Koronavirüs bitti sanılmasın." diyerek vatandaşları uyardı.
Giriş Tarihi: 01.07.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 09:47
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