Cerrahpaşa’da görevli doktorlar uyardı: En büyük hata rehavet, koronavirüs bitti sanılmasın

Koronavirüsle mücadele kapsamında yasaklar bir bir kaldırıldı ya da gevşetildi. Henüz virüsten tam olarak kurtulduğumuzu söylemek mümkün olmasa da hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı. İnsanlar tatile gidiyor, işletmeler bir bir açılıyor, sosyal mesafeli de olsa sokakla mart-nisan ayına göre çok daha kalabalık bir hal aldı.