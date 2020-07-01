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Cerrahpaşa’da görevli doktorlar uyardı: En büyük hata rehavet, koronavirüs bitti sanılmasın

Çin'den tüm dünyaya yayılan ve ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüsle mücadelede en ön safta yer alan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki doktorlar, "Bu dönemde yapılacak en büyük hata rehavet. Parklarda, kafelerde gönüllerince eğlenen, önlem almayanları görünce içimiz cız ediyor. Koronavirüs bitti sanılmasın." diyerek vatandaşları uyardı.

Giriş Tarihi: 01.07.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 09:47
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Cerrahpaşa’da görevli doktorlar uyardı: En büyük hata rehavet, koronavirüs bitti sanılmasın

En son 23 Nisan'da gittiğimiz İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeyiz. Vaka sayılarının görece azaldığı, salgının henüz tam olarak kontrol altına alınamadığı, doktorların, hemşirelerin ve hastane çalışanlarının canla başla virüslü hastaları tedavi etmeye çalıştığı bir dönemdi. O günden bugüne hem bu hastanede hem de Türkiye'de çok şey değişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Cerrahpaşa’da görevli doktorlar uyardı: En büyük hata rehavet, koronavirüs bitti sanılmasın

Koronavirüsle mücadele kapsamında yasaklar bir bir kaldırıldı ya da gevşetildi. Henüz virüsten tam olarak kurtulduğumuzu söylemek mümkün olmasa da hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı. İnsanlar tatile gidiyor, işletmeler bir bir açılıyor, sosyal mesafeli de olsa sokakla mart-nisan ayına göre çok daha kalabalık bir hal aldı.

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Cerrahpaşa’da görevli doktorlar uyardı: En büyük hata rehavet, koronavirüs bitti sanılmasın

Peki bu normale geçiş sürecinde hastanelerde neler yaşanıyor? Yasakların sona ermesiyle birlikte, hastanelere gelen virüslü hasta sayısında bir artış oldu mu?

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Cerrahpaşa’da görevli doktorlar uyardı: En büyük hata rehavet, koronavirüs bitti sanılmasın

Doktorlar, hemşireler ve hastane çalışanları yeni normalde nasıl bir yol izliyor? Tüm bur soruların cevaplarını bulmak, hastanelerde pandeminin yoğun olarak yaşandığı dönemler bugünler arasında ne gibi farklılıklar olduğunu görmek için yeniden Cerrahpaşa'dayız.

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Cerrahpaşa’da görevli doktorlar uyardı: En büyük hata rehavet, koronavirüs bitti sanılmasın

KIYAFETLER ÇIKMIŞTI

Yeni normal döneminde olsak bile hastanelerde alınan önlemlerde en ufak bir azalma yok. İlk girişte herkese yapıldığı gibi benim de ateşim ölçülüyor. Maskesiz girmek kesinlikle yasak. Birbirlerine yakın olanlar uyarılıyor. Sosyal mesafe hastane içinde büyük bir önem taşıyor. Ancak mart-nisan aylarında olduğu gibi koruyucu kıyafetli hastane çalışanları yoktu.