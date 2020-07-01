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Haberler Galeri ŞOK aktüel 1 Temmuz 2020 kataloğu: O üründe "15 TL değerinde D&R Hediye Çeki" İşte aktüel ürünler...

ŞOK aktüel 1 Temmuz 2020 kataloğu: O üründe "15 TL değerinde D&R Hediye Çeki" İşte aktüel ürünler...

ŞOK 1 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ŞOK'ta çarşamba indirimleri sürprizlerle dolu. Sürpriz kampanyaların yer aldığı katalogda, en çok dikkat çekenler arasında 20 TL'lik Colgate Ağız Bakım alışverişinde "15 TL değerinde D&R Hediye Çeki" verilecek. ŞOK 1 Temmuz kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK çarşamba indirimleri neler? İşte ŞOK 1 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 01.07.2020 09:25 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 09:28
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ŞOK aktüel 1 Temmuz 2020 kataloğu: O üründe 15 TL değerinde D&R Hediye Çeki İşte aktüel ürünler...

1 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ŞOK marketlerin her hafta çarşamba günü yayınladığı aktüel katalogda birbirinden muhteşem ürünler bulunuyor. Sizde ŞOK marketlerin yeni kataloğunu merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. Haftanın kampanyalarını sizler için sayfamızda derledik. İşte ŞOK 1 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK aktüel 1 Temmuz 2020 kataloğu: O üründe 15 TL değerinde D&R Hediye Çeki İşte aktüel ürünler...
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ŞOK aktüel 1 Temmuz 2020 kataloğu: O üründe 15 TL değerinde D&R Hediye Çeki İşte aktüel ürünler...
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ŞOK aktüel 1 Temmuz 2020 kataloğu: O üründe 15 TL değerinde D&R Hediye Çeki İşte aktüel ürünler...
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ŞOK aktüel 1 Temmuz 2020 kataloğu: O üründe 15 TL değerinde D&R Hediye Çeki İşte aktüel ürünler...