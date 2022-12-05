Teoman Duralı kimdir, kaç yaşında, ne zaman öldü? Prof. Dr. Teoman Duralı hastalığı nedir? Teoman Duralı eserleri neler?

Teoman Duralı kimdir, ne zaman öldü sorularının cevapları merak konusu oldu. Türk felsefe profesörü, biyolog, akademisyen ve düşünür olan Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı'nın hayatı ve eserleri ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki Teoman Duralı kimdir, kaç yaşında, ne zaman öldü? Prof. Dr. Teoman Duralı hastalığı nedir? Teoman Duralı eserleri neler?