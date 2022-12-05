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Haberler Galeri Teoman Duralı kimdir, kaç yaşında, ne zaman öldü? Prof. Dr. Teoman Duralı hastalığı nedir? Teoman Duralı eserleri neler?

Teoman Duralı kimdir, kaç yaşında, ne zaman öldü? Prof. Dr. Teoman Duralı hastalığı nedir? Teoman Duralı eserleri neler?

Teoman Duralı kimdir, ne zaman öldü sorularının cevapları merak konusu oldu. Türk felsefe profesörü, biyolog, akademisyen ve düşünür olan Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı'nın hayatı ve eserleri ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki Teoman Duralı kimdir, kaç yaşında, ne zaman öldü? Prof. Dr. Teoman Duralı hastalığı nedir? Teoman Duralı eserleri neler?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.12.2022 16:59
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Teoman Duralı kimdir, kaç yaşında, ne zaman öldü? Prof. Dr. Teoman Duralı hastalığı nedir? Teoman Duralı eserleri neler?

74 yaşında vefat eden Türk felsefe profesörü, biyolog, akademisyen ve düşünür Teoman Duralı ölümünün yıldönümünde sevenleri tarafından merak ediliyor. Vefatından önce TRT2 ekranlarında "Felsefe Söyleşileri" programı yapan Teoman Duralı kimdir, ne zaman öldü? İşte Prof. Dr. Teoman Duralı'nın hayatı ile ilgili merak edilenler...

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Teoman Duralı kimdir, kaç yaşında, ne zaman öldü? Prof. Dr. Teoman Duralı hastalığı nedir? Teoman Duralı eserleri neler?

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, bilim adamı, felsefeci, yazar Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı, vefatının birinci yılında yad ediliyor.

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Teoman Duralı kimdir, kaç yaşında, ne zaman öldü? Prof. Dr. Teoman Duralı hastalığı nedir? Teoman Duralı eserleri neler?

TEOMAN DURALI KİMDİR?

Felsefeci, akademisyen, profesör. 7 Şubat 1947 Kozlu / Zonguldak doğumlu. Tam adı Teoman Şaban Duralı.

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Teoman Duralı kimdir, kaç yaşında, ne zaman öldü? Prof. Dr. Teoman Duralı hastalığı nedir? Teoman Duralı eserleri neler?

Zonguldak'ta başladığı ilköğrenimini Ankara'da tamamladı ve ortaöğrenimini Ankara TED Kolejinde yaptı. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünü (1973) bitirdi.

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Teoman Duralı kimdir, kaç yaşında, ne zaman öldü? Prof. Dr. Teoman Duralı hastalığı nedir? Teoman Duralı eserleri neler?

1975 yılında aynı üniversitenin Felsefe Bölümünde asistan olarak çalışmaya başladı. "Biyoloji Felsefesine Dair" teziyle felsefe doktoru (1977) oldu. 1978 yılında NATO bursuyla Paris'te biyo-teknoloji seminerlerine katıldı.