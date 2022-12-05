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2023 yılında bekarlara müjde! Düğün dernek kurmaya hazırlanan burçlar belli oldu! Hazırlıklara erkenden başlayın!

Yeni yıla sayılı günler kala evlenmeyi dört gözle bekleyenler, arama motorlarında, "Hangi burç ne zaman evlenecek? sorusuna yanıt aramaya başladı. 2022 yılını yalnız geçirenler için astrologlardan müjdeli haber geldi. Peki, 2023 yılında evlilikten yana şansı gülecek olan burçlar hangileri? İşte, merak edilen o dört burç...

Giriş Tarihi: 05.12.2022 21:27 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 21:52
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2023 yılında bekarlara müjde! Düğün dernek kurmaya hazırlanan burçlar belli oldu! Hazırlıklara erkenden başlayın!

Her yıl olduğu gibi bu senenin sonunda da yeni yılın evlilik açısında en şanlı olan burçlarını açıklandı. Astrologlar, 2023 yılında burçların neler yaşayabileceği konusunda bazı tüyolar verdi. İşte, 2023 yılında muradına erecek o burçlar...

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2023 yılında bekarlara müjde! Düğün dernek kurmaya hazırlanan burçlar belli oldu! Hazırlıklara erkenden başlayın!

Yeni yıla sayılı günler kala burç tahminlerinde bulunan astrologlardan özellik evliliik hayali kuranlara müjdeli haber geldi. 2022 yılını aşktan yana mutsuz geçirenlerin sonunda yüzü gülecek...

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2023 yılında bekarlara müjde! Düğün dernek kurmaya hazırlanan burçlar belli oldu! Hazırlıklara erkenden başlayın!

İşte, 2023 yılında evlenecek olan o burçlar!

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2023 yılında bekarlara müjde! Düğün dernek kurmaya hazırlanan burçlar belli oldu! Hazırlıklara erkenden başlayın!

KOÇ

Nisan 2023'ün ortasından yılın sonuna kadar güçlü Jüpiter aşk evinizde olacak.Partnerinizle bağlantınız en yüksek seviyedeyken, sevginiz en derin seviyesinde olacaktır.İş eviniz bu dönemde aşk gezegeni Venüs'ten etkilenecek. Bu süre zarfında, bazı önemli adımlar atabilirsiniz.

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2023 yılında bekarlara müjde! Düğün dernek kurmaya hazırlanan burçlar belli oldu! Hazırlıklara erkenden başlayın!

OĞLAK

Oğlak burçları sonunda aşkı yakalıyor. 2022 yılını oldukça mutsuz geçiren oğlak burçları 2023 yılının başlarında aradığı aşkı bulacak. Nisan ayında evlilik konusunda önem adım atabilirler.