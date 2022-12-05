05 Aralık 2022, Pazartesi
2023 yılında bekarlara müjde! Düğün dernek kurmaya hazırlanan burçlar belli oldu! Hazırlıklara erkenden başlayın!
Yeni yıla sayılı günler kala evlenmeyi dört gözle bekleyenler, arama motorlarında, "Hangi burç ne zaman evlenecek? sorusuna yanıt aramaya başladı. 2022 yılını yalnız geçirenler için astrologlardan müjdeli haber geldi. Peki, 2023 yılında evlilikten yana şansı gülecek olan burçlar hangileri? İşte, merak edilen o dört burç...
Giriş Tarihi: 05.12.2022 21:27 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 21:52
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