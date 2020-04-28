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Haberler Galeri Eskişehir’de ormanda nişanlısını vahşice öldüren Zehra’ya ömür boyu hapis istemi

Eskişehir’de ormanda nişanlısını vahşice öldüren Zehra’ya ömür boyu hapis istemi

Eskişehir'de, 28 yaşındaki nişanlısı Emrah Öztürk'ü gittikleri kent ormanında boğazını kesip, 8 bıçak darbesiyle öldürüp, cüzdanındaki parayı alan ve yakalanıp tutuklanan 22 yaşındaki Zehra Aras hakkında 'tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu ile 10 yıla kadar hapis cezası istendi. Zehra Aras'ın ilk duruşması koronavirüs tedbirleri dolayısıyla ertelendi.

Giriş Tarihi: 28.04.2020 12:31 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 12:37
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Eskişehir’de ormanda nişanlısını vahşice öldüren Zehra’ya ömür boyu hapis istemi

Kars'ta yaşayan Zehra Aras, 2016 yılında sosyal medya üzerinden tanıştığı fabrika işçisi Emrah Öztürk ile 2019 yılında nişanlandı.

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Eskişehir’de ormanda nişanlısını vahşice öldüren Zehra’ya ömür boyu hapis istemi

Aras, geçen şubat ayında Eskişehir'e gelerek, nişanlısı Öztürk ile buluştu. Çift, gezmek için Odunpazarı ilçesine bağlı Aşağıçağlan Mahallesi'ndeki Kent Ormanı'na gitti.

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Eskişehir’de ormanda nişanlısını vahşice öldüren Zehra’ya ömür boyu hapis istemi

Ancak burada çıkan tartışmada Zehra Aras, Emrah Öztürk'ü boğazını kesip, 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Kaçmaya alışan Aras, otogarda yakalanarak gözaltına alındı.

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Eskişehir’de ormanda nişanlısını vahşice öldüren Zehra’ya ömür boyu hapis istemi

Eskişehir Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aras, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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Eskişehir’de ormanda nişanlısını vahşice öldüren Zehra’ya ömür boyu hapis istemi

Zehra Aras'ın Kent Ormanı'na nişanlısıyla girdiği, bir süre sonra tek başına çıktığı güvenlik kameralarınca tespit edildi.