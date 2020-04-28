Eskişehir’de ormanda nişanlısını vahşice öldüren Zehra’ya ömür boyu hapis istemi

Eskişehir'de, 28 yaşındaki nişanlısı Emrah Öztürk'ü gittikleri kent ormanında boğazını kesip, 8 bıçak darbesiyle öldürüp, cüzdanındaki parayı alan ve yakalanıp tutuklanan 22 yaşındaki Zehra Aras hakkında 'tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu ile 10 yıla kadar hapis cezası istendi. Zehra Aras'ın ilk duruşması koronavirüs tedbirleri dolayısıyla ertelendi.