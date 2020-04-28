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Haberler Galeri BEDAŞ son dakika: 16 ilçede elektrik kesintisi! 28 Nisan İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

BEDAŞ son dakika: 16 ilçede elektrik kesintisi! 28 Nisan İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika haberi... BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un 16 ilçesinde elektrik kesintisi olacak. BEDAŞ'ın duyurduğu arıza kesinti programı listesine göre kesintinin başlangıç ve bitiş saati belli oldu. Kesinti yapılacak bölgelerde ikamet eden vatandaşlar elektrikleri saat kaçta geleceğini araştırıyor. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 28 Nisan elektrik kesinti programı...

Giriş Tarihi: 28.04.2020 11:41 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 11:48
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BEDAŞ son dakika: 16 ilçede elektrik kesintisi! 28 Nisan İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika... İstanbul'un 16 ilçesinde elektrik kesintisi olacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ, 28 Nisan 2020 tarihli planlı kesinti programı listesini yayımladı. Manevra çalışması, yatırım çalışması ve bakım-onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta geleek? İşte 28 Nisan 2020 İstanbul elektrik kesinti programı...

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BEDAŞ son dakika: 16 ilçede elektrik kesintisi! 28 Nisan İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

28 Nisan İstanbul elektrik kesinti programı şu şekilde:

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BEDAŞ son dakika: 16 ilçede elektrik kesintisi! 28 Nisan İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

ARNAVUTKÖY
- KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah sk / HARAÇÇI mah sk / KARLIBAYIR mah sk / MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah sk / MEHMET AKİF ERSOY mah sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah sk / NENEHATUN mah sk / TAŞOLUK mah sk / YAVUZ SELİM mah sk / İSLAMBEY mah sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah sk / FEVZİ ÇAKMAK mah sk / KARADENİZ mah sk / MEVLANA mah sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah sk 05:00-06:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2450032)

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BEDAŞ son dakika: 16 ilçede elektrik kesintisi! 28 Nisan İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah NEZAKET, SIRTKÖY sk 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2446715)

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BEDAŞ son dakika: 16 ilçede elektrik kesintisi! 28 Nisan İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

BAĞCILAR
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MAHMUTBEY mah 2539., 2540., 2581., 2640., 2643., 2644., 2645., 2646., 2647., 2648., 2649., 2650., 2651., 2652., 2653., 2654., 2655., KÜÇÜK HALKALI, ORDU, PEYAMİ SAFA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2448204)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 18., 20., 7., 8., 9. sk 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2449942)