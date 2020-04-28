BEDAŞ son dakika: 16 ilçede elektrik kesintisi! 28 Nisan İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika haberi... BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un 16 ilçesinde elektrik kesintisi olacak. BEDAŞ'ın duyurduğu arıza kesinti programı listesine göre kesintinin başlangıç ve bitiş saati belli oldu. Kesinti yapılacak bölgelerde ikamet eden vatandaşlar elektrikleri saat kaçta geleceğini araştırıyor. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 28 Nisan elektrik kesinti programı...

Giriş Tarihi: 28.04.2020 11:41 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 11:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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