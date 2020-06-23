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Bu kelimeler çoğu kişiyi yanılttı! İşte en çok yazım yanlışı yapılan 105 kelime
Resmi yazışmalarda sıklıkla yapılan kelime hataları neler? Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te yapılan düzenleme 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek. Yenilen resmi yazışma kuralları çerçevesinde, sıklıkla yapılan hatalar paylaşıldı. İşte en çok yazım yanlışı yapılan 105 kelime...
Giriş Tarihi: 23.06.2020 14:28 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 14:31
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