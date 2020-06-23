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Bu kelimeler çoğu kişiyi yanılttı! İşte en çok yazım yanlışı yapılan 105 kelime

Resmi yazışmalarda sıklıkla yapılan kelime hataları neler? Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te yapılan düzenleme 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek. Yenilen resmi yazışma kuralları çerçevesinde, sıklıkla yapılan hatalar paylaşıldı. İşte en çok yazım yanlışı yapılan 105 kelime...

Giriş Tarihi: 23.06.2020 14:28 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 14:31
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Bu kelimeler çoğu kişiyi yanılttı! İşte en çok yazım yanlışı yapılan 105 kelime

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından resmi yazışmalarda sıklıkla yanlış yazılan 105 kelime açıklandı. Bilindiği üzere Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te yapılan düzenlemeyle, resmi yazışmalarda elektronik ortam kullanımı esas unsur haline getirildi. Yeni düzenleme 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek. Peki, resmi yazışmalarda sıklıkla yapılan kelime hataları neler? İşte en çok yazım yanlışı olan kelimeler...

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Bu kelimeler çoğu kişiyi yanılttı! İşte en çok yazım yanlışı yapılan 105 kelime

İşte kamu kurumlarınca yapılan yazışmalarda sıklıkla yapılan kelime hataları:

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Bu kelimeler çoğu kişiyi yanılttı! İşte en çok yazım yanlışı yapılan 105 kelime
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Bu kelimeler çoğu kişiyi yanılttı! İşte en çok yazım yanlışı yapılan 105 kelime
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Bu kelimeler çoğu kişiyi yanılttı! İşte en çok yazım yanlışı yapılan 105 kelime