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İzmir’i sağanak yağış vurdu! Dereler taştı, evleri su bastı
İzmir'de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış Gaziemir ilçesinde hayatı felç etti. Çok sayıda evi su basarken, araçlar da sular altında kaldı. Suyun hala tahliye edilmediği gelen bilgiler arasında. Her yağmurda aynı görüntülerin ortaya çıktığını ve altyapının yetersiz olduğunu belirten kişiler, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Gaziemir Belediyesi'ni eleştirdi.
Giriş Tarihi: 23.06.2020 12:24Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 12:42