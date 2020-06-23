VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

İzmir'in Gaziemir ilçesinde etkili olan sağanakta derenin taşması ve çok sayıda ev ile iş yerinin sular altında kalmasına bölge halkı, tepki gösterdi. Her yağmurda aynı görüntülerin ortaya çıktığını ve altyapının yetersiz olduğunu belirten kişiler, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Gaziemir Belediyesi'ni eleştirdi. Aktepe Mahallesi esnafından biri, sel sularında oltayla balık yakalamaya çalışarak, belediyeye tepki gösterdi.