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İzmir’i sağanak yağış vurdu! Dereler taştı, evleri su bastı

İzmir'de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış Gaziemir ilçesinde hayatı felç etti. Çok sayıda evi su basarken, araçlar da sular altında kaldı. Suyun hala tahliye edilmediği gelen bilgiler arasında. Her yağmurda aynı görüntülerin ortaya çıktığını ve altyapının yetersiz olduğunu belirten kişiler, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Gaziemir Belediyesi'ni eleştirdi.

Giriş Tarihi: 23.06.2020 12:24 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 12:42
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İzmir’i sağanak yağış vurdu! Dereler taştı, evleri su bastı

İzmir'de kuvvetli yağış etkisini göstermeye başladı.

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İzmir’i sağanak yağış vurdu! Dereler taştı, evleri su bastı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan pek çok evi su basarken, araçlar sular altında kaldı.

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İzmir’i sağanak yağış vurdu! Dereler taştı, evleri su bastı

Aktepe Mahallesi'nde bulunan bir derenin taşması sonucu bölge halkı suyu kendi imkanları ile tahliye etmeye çalıştı.

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İzmir’i sağanak yağış vurdu! Dereler taştı, evleri su bastı

Bölgedeki suyun hala tahliye edilmediği de gelen bilgiler arasında.

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İzmir’i sağanak yağış vurdu! Dereler taştı, evleri su bastı

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

İzmir'in Gaziemir ilçesinde etkili olan sağanakta derenin taşması ve çok sayıda ev ile iş yerinin sular altında kalmasına bölge halkı, tepki gösterdi. Her yağmurda aynı görüntülerin ortaya çıktığını ve altyapının yetersiz olduğunu belirten kişiler, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Gaziemir Belediyesi'ni eleştirdi. Aktepe Mahallesi esnafından biri, sel sularında oltayla balık yakalamaya çalışarak, belediyeye tepki gösterdi.