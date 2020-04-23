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Bu evlerde tuvalet ve mutfak yan yana! İşte o hayatlar
Dünyanın en pahalı şehirleri arasında olan Hong Kong, vatandaşlarına insanlık dramı yaşatıyor. 8 milyon nüfusa sahip olan şehrin sadece yüzde 7'lik kısmı konutlar için ayrılmış. Özellikle ev fiyatlarındaki pahalılık insanları mikro evlerde yaşamaya yönlendiriyor. Mikro apartmanlardaki bu zorlu yaşam kameralara böyle yansıdı.
Giriş Tarihi: 23.04.2020 10:04 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 10:06
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