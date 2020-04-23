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Geçmiş '23 Nisan'larda liderlerin koltuğuna oturan çocuklar yıllar sonra anlattı: O koltuğa oturan bendim
Ankara Etimesgut Elvankent Hasan Şükran Saruhan İlkokulu dördüncü sınıf öğrencisiyken 23 Nisan 2005'te dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koltuğuna oturan Yunus Emre Saygeniş (25), Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu, yurtdışında yüksek lisans yapmak istiyor. O günleri heyecanla hatırlayan Saygeniş, sınıf öğretmeninin desteğiyle önce ilçe sonra il bazında seçmelere katılarak oturduğu başbakanlık koltuğunda yaşadıklarını şöyle anlattı:
Giriş Tarihi: 23.04.2020 13:10 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 13:14
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