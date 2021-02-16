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Haberler Galeri Son dakika: Dehşetin böylesi: Arkadaşımız yanımızda öldü! Türk denizci o anları işte böyle anlattı

Son dakika: Dehşetin böylesi: Arkadaşımız yanımızda öldü! Türk denizci o anları işte böyle anlattı

Nijerya açıklarında 24 gün önce korsanların saldırısına uğrayan 'Mozart' isimli gemiden kaçırılan ve Türkiye'nin girişimleri sonucu kurtarılıp evine dönen 15 gemiciden Halil Gülçür, yaşadıkları korku ve endişe dolu günleri anlattı. Korsanların gemiye binip kendilerinin bulunduğu bölgeye ulaştıkları an ateş açtıklarını ve mühendis arkadaşlarının gözleri önünde can verdiğini belirten Gülçür, "Anında silah seslerini duyduk. Arkadaşımız yanımızda öldü. Allah rahmet eylesin. Diyecek bir şey yok. Şükür olsun evimdeyim" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 16.02.2021 10:28 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021 10:28
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Son dakika: Dehşetin böylesi: Arkadaşımız yanımızda öldü! Türk denizci o anları işte böyle anlattı

Nijerya açıklarında 23 Ocak'ta korsanların saldırısına uğrayan 'Mozart' isimli gemiden Türkiye'nin girişimleriyle kurtarılan 15 gemiciden Halil Gülçür, önceki gün öğle saatlerinde hava yoluyla İstanbul'dan Adana'ya geldi.

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Son dakika: Dehşetin böylesi: Arkadaşımız yanımızda öldü! Türk denizci o anları işte böyle anlattı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan ailesi, Gülçür'ü Adana Havalimanı'nda karşıladı. Gülçür'ün eşi Zeynep Gülçür, eşine sarılarak gözyaşı döktü. Küçük kızları Beste ve oğulları Berke'ye sarılarak ağlayan Halil Gülçür'ün gözyaşlarını eşi Zeynep elleriyle sildi.

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Son dakika: Dehşetin böylesi: Arkadaşımız yanımızda öldü! Türk denizci o anları işte böyle anlattı

Zeynep Gülçür, eşinin kurtarılması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, doğum gününde mutlu haberi aldığını ve Sevgililer Günü'nde de ona kavuştuğunu söyledi. Halil Gülçür, daha sonra ailesiyle birlikte Mersin'in Tarsus ilçesindeki evine gitti. Evinin kapılarını DHA'ya açan Halil Gülçür, yaşadığı zorlu süreci ayrıntılarıyla anlattı.

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Son dakika: Dehşetin böylesi: Arkadaşımız yanımızda öldü! Türk denizci o anları işte böyle anlattı

'6-7 SAAT UĞRAŞTIKTAN SONRA BİZE ULAŞTILAR'
Olayın yaşandığı gün baskının farkına vardıkları an mürettebatla birlikte geminin toplanma bölüme saklandıklarını söyleyen Halil Gülçür, baskın yapan korsanların 10 dakika içinde yerlerini fark ettiğini fakat kapıları kapattıkları için içeriye giremediklerini söyledi.

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Son dakika: Dehşetin böylesi: Arkadaşımız yanımızda öldü! Türk denizci o anları işte böyle anlattı

Yaklaşık 7 saat boyunca korsanların kapıyı açmak için uğraştığını dile getiren Gülçür, "İçeri girdiler. O acı anlar yaşandı. Sonra bizi tekneye aldılar. Adaya benzeyen bir yere götürdüler. 21 gün boyunca orada kaldık. Sonraki süreçte devletimiz sağ olsun gerekli girişimler başlatılmış. Bu sıkıntıyı bitirdiler. Bizim durumumuzla ilgilenen Sayın Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımız başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Evimdeyim, çocuklarıma kavuştuğum için çok mutluyum" dedi.