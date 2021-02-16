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16 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Balık tutmaya giden adam timsaha yem oldu! Cansız bedenine ait parçalar hayvanın midesinden çıktı Balık tutmaya giden adam timsaha yem oldu! Cansız bedenine ait parçalar hayvanın midesinden çıktı
Avustralya'da balık tutmak için evden çıkan 69 yaşındaki Andy Heard bir daha eve dönmedi. Ailesi Andy'nin başına bir şey gelebilmiş olacağından polise gitti. Polisin gölde yaptığı arama çalışmaları sonrası ortaya çıkan gerçek dehşete düşürdü.
Giriş Tarihi: 16.02.2021 06:26
Avustralya'nın Gayndah kasabasında yaşayan 69 yaşındaki balıkçı Andy Heard, geçen perşembe günü balık tutmaya gitti. Bir daha eve geri dönmedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yaşlı balıkçı eve geri dönmeyince eşi polise haber verdi. Polis ve kurtarma ekipleri bölgede arama başlattı.
Ekipler, Cuma günü Andy'nin balık tutarken kullandığı botunun zarar görmüş bir şekilde ve botun yakınlarında insan vücuduna ait parçalar buldu.
Ertesi gün ekipler botun yakınlarında ötenazi ile bir timsah yakaladı. Kısa bir süre sonra ikinci timsah da yakalandı.
Ekipler, bir timsahın midesinde Andy'nin cansız bedenine ait parçaları bulduklarını ve timsahların otopsiye alınacaklarını söyledi.