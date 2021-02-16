Balık tutmaya giden adam timsaha yem oldu! Cansız bedenine ait parçalar hayvanın midesinden çıktı

Avustralya'da balık tutmak için evden çıkan 69 yaşındaki Andy Heard bir daha eve dönmedi. Ailesi Andy'nin başına bir şey gelebilmiş olacağından polise gitti. Polisin gölde yaptığı arama çalışmaları sonrası ortaya çıkan gerçek dehşete düşürdü.