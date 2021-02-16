Kırmızı et fiyatları | Dolar düştü niye fiyatları düşürmüyorlar? İşte ette oynanan fiyat oyunları

Çelik, doların geçen senenin altına inmesine rağmen et fiyatlarının düşmediğine dikkat çekerek, "Daha önceki dönemlerde et fiyatlarını yükseltenler, 'kur yükseliyor, biz de mecburiyetten girdi maliyetleri yükselince yükseltiyoruz' gibi bahanelerle fiyatları yükseltiyorlardı. Tabii bu durum sadece ette değil, meyve, sebze ve bakliyatta da öyle. Ben bu işin ticaretini yapanlara sesleniyorum. Öncelikle vicdanlarının sesini dinlesinler ve emekçi, alın teri döken insanların emeğine saygı göstersinler ve tüketicilerin de canını yakmasınlar" dedi.

