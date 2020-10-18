Son dakika: Muğla'da deniz dibinde öyle bir şey buldu ki... İçinden çıkanlar hayrete düşürdü! Bakın o çantayı ne yaptı?

Son dakika haberi... Ekincik koyunda metrelerce derinliklere dalış yapan Tarık Tunç (40) deniz dibinde öyle bir şey buldu ki içinden çıkanlar hayrete düşürdü. Bakın para dolu çantayı ne yaptı?

Giriş Tarihi: 18.10.2020 09:46 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 09:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL