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Haberler Galeri Son dakika: Muğla'da deniz dibinde öyle bir şey buldu ki... İçinden çıkanlar hayrete düşürdü! Bakın o çantayı ne yaptı?

Son dakika: Muğla'da deniz dibinde öyle bir şey buldu ki... İçinden çıkanlar hayrete düşürdü! Bakın o çantayı ne yaptı?

Son dakika haberi... Ekincik koyunda metrelerce derinliklere dalış yapan Tarık Tunç (40) deniz dibinde öyle bir şey buldu ki içinden çıkanlar hayrete düşürdü. Bakın para dolu çantayı ne yaptı?

Giriş Tarihi: 18.10.2020 09:46 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 09:52
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Son dakika: Muğla'da deniz dibinde öyle bir şey buldu ki... İçinden çıkanlar hayrete düşürdü! Bakın o çantayı ne yaptı?

Muğla Ekincik Koyu'nda dalış yapan Tarık Tunç, metrelerce derinlikte fark ettiği çantanın yanına gitti.

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Son dakika: Muğla'da deniz dibinde öyle bir şey buldu ki... İçinden çıkanlar hayrete düşürdü! Bakın o çantayı ne yaptı?

Su altında içerisini açtığında ilk önce gözlük, parfüm gibi kişisel eşyaları gördü. Daha sonra kredi kartı ve paraların olduğunu fark edince su yüzeyine çıktı. Çantanın içerisinden kredi kartı çıkmasıyla sahibini sosyal medyadan bulup durumu haber verdi.

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Son dakika: Muğla'da deniz dibinde öyle bir şey buldu ki... İçinden çıkanlar hayrete düşürdü! Bakın o çantayı ne yaptı?

Çantanın içinde bulduğu 460 TL, yüzük, kimlikler ve diğer eşyaları sahibine kargoladı.

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Son dakika: Muğla'da deniz dibinde öyle bir şey buldu ki... İçinden çıkanlar hayrete düşürdü! Bakın o çantayı ne yaptı?

Tunç aynı zamanda denizde altın arayarak bulduğu paralar ile sokak hayvanlarına mama alıyor.

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Son dakika: Muğla'da deniz dibinde öyle bir şey buldu ki... İçinden çıkanlar hayrete düşürdü! Bakın o çantayı ne yaptı?

Dalış yaptığı sırada yanında getirdiği torbasına bulduğu bütün çöpleri doldurarak denizleri temizliyor.

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