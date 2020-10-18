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18 Ekim 2020, Pazar
Haberler Galeri Koronavirüsle mücadeleye kendilerini adadılar! İşte pandemi servisinden özel görüntüler
Koronavirüsle mücadeleye kendilerini adadılar! İşte pandemi servisinden özel görüntüler
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nin pandemi servisinde görev yapan Dr. Burcu Çoban, mart ayından itibaren sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadelesini fotoğraflarla ölümsüzleştiriyor.
Giriş Tarihi: 18.10.2020 13:50 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 13:52