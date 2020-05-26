ŞOK 27 Mayıs'ta o ürünler damga vuracak! Bu hafta ŞOK'ta neler var? İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK'ta bu hafta neler var? 27 Mayıs 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Birbirinden muhteşem ürünlerin yer aldığı ŞOK çarşamba indirimlerini sizler için sayfamızda derledik. Çarşamba gün markete gitmeden önce sayfamızı inceleyerek hangi ürünlerin indirimli olacağını öğrenebilirsiniz. Peki, bu hafta ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler olacak? ŞOK'ta çarşamba sürprizleri neler? İşte 27 Mayıs 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 26.05.2020 11:32 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 11:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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