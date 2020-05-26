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Haberler Galeri ŞOK 27 Mayıs'ta o ürünler damga vuracak! Bu hafta ŞOK'ta neler var? İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK 27 Mayıs'ta o ürünler damga vuracak! Bu hafta ŞOK'ta neler var? İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK'ta bu hafta neler var? 27 Mayıs 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Birbirinden muhteşem ürünlerin yer aldığı ŞOK çarşamba indirimlerini sizler için sayfamızda derledik. Çarşamba gün markete gitmeden önce sayfamızı inceleyerek hangi ürünlerin indirimli olacağını öğrenebilirsiniz. Peki, bu hafta ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler olacak? ŞOK'ta çarşamba sürprizleri neler? İşte 27 Mayıs 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 26.05.2020 11:32 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 11:35
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ŞOK 27 Mayıs'ta o ürünler damga vuracak! Bu hafta ŞOK'ta neler var? İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK 27 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. ŞOK'ta bu hafta çeşit çeşit ürünler yer alıyor. Gıdadan bakım ürünlerine, davul fırından süpürgeye, ütü masasından hijyen setine birçok ürün bu katalogda birleştirildi. ŞOK marketlerin çarşamba günü indirimlerine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler olacak? İşte ŞOK 27 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

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ŞOK 27 Mayıs'ta o ürünler damga vuracak! Bu hafta ŞOK'ta neler var? İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
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ŞOK 27 Mayıs'ta o ürünler damga vuracak! Bu hafta ŞOK'ta neler var? İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
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ŞOK 27 Mayıs'ta o ürünler damga vuracak! Bu hafta ŞOK'ta neler var? İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
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ŞOK 27 Mayıs'ta o ürünler damga vuracak! Bu hafta ŞOK'ta neler var? İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu...