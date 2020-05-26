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Corona virüs tedbirleri nedeniyle bu bayram kara yolları boş kaldı

İstanbul'u İzmir ve Edremit Körfezi'ne bağlayan önemli bir noktada bulunan ve bayram tatillerinde yoğunluğun oluştuğu İstanbul-Bursa-İzmir kara yolu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle bu bayram boş kaldı. Özellikle uzun araç kuyruklarının oluştuğu, ulaşımın zaman zaman durma noktasına geldiği Bursa-Karacabey kara yolu en sakin günlerini yaşıyor.

Giriş Tarihi: 26.05.2020 14:03 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 14:04
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Corona virüs tedbirleri nedeniyle bu bayram kara yolları boş kaldı

İstanbul'u İzmir ve Edremit Körfezi'ne bağlayan önemli bir noktada bulunan ve bayram tatillerinde yoğunluğun oluştuğu İstanbul-Bursa-İzmir kara yolu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle bu bayram boş kaldı.

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Corona virüs tedbirleri nedeniyle bu bayram kara yolları boş kaldı

Kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Bursa'da kara yollarındaki yoğunluk, önceki yıllara göre yüzde 90'dan fazla azaldı.

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Corona virüs tedbirleri nedeniyle bu bayram kara yolları boş kaldı

Özellikle uzun araç kuyruklarının oluştuğu, ulaşımın zaman zaman durma noktasına geldiği Bursa-Karacabey kara yolu en sakin günlerini yaşıyor.

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Corona virüs tedbirleri nedeniyle bu bayram kara yolları boş kaldı

Yolların boş kaldığı Ramazan Bayramı döneminde genellikle lojistik sektöründe çalışan tır ve kamyon gibi araçlar seyir halinde bulunuyor.

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Corona virüs tedbirleri nedeniyle bu bayram kara yolları boş kaldı

Kara yollarında görevli polis ve jandarma ekipleri, kısıtlamadan muaf olan ya da özel izinle yola çıkan araçları durdurarak belge kontrolü yapıyor.