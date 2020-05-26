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Corona virüs tedbirleri nedeniyle bu bayram kara yolları boş kaldı
İstanbul'u İzmir ve Edremit Körfezi'ne bağlayan önemli bir noktada bulunan ve bayram tatillerinde yoğunluğun oluştuğu İstanbul-Bursa-İzmir kara yolu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle bu bayram boş kaldı. Özellikle uzun araç kuyruklarının oluştuğu, ulaşımın zaman zaman durma noktasına geldiği Bursa-Karacabey kara yolu en sakin günlerini yaşıyor.
Giriş Tarihi: 26.05.2020 14:03Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 14:04