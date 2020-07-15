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Haberler Galeri İstanbul’da kontrolden çıkan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi

İstanbul’da kontrolden çıkan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi

Bağcılar'da nakliye kamyonu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kamyonun hızını refüj de kesemedi. Karşı şeride geçen kamyon, 2 araca çarparak ancak durabildi. Kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 15.07.2020 14:21 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 14:23
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İstanbul’da kontrolden çıkan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi

Bağcılar'da kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek 2 otomobile çarptı. Otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.

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İstanbul’da kontrolden çıkan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi

Bağcılar Mahmutbey Caddesi'ndeki kaza saat 10.00 sıralarında meydana geldi.

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İstanbul’da kontrolden çıkan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi

Kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı.

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İstanbul’da kontrolden çıkan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi

Refüjü aşan kamyon ters istikametteki 2 otomobile çarparak durabildi.

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İstanbul’da kontrolden çıkan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi

Otomobillerde bulunan biri çocuk 4 kişi yaralandı.