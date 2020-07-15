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15 Temmuz 2020, Çarşamba
Haberler Galeri İstanbul’da kontrolden çıkan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi
İstanbul’da kontrolden çıkan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi
Bağcılar'da nakliye kamyonu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kamyonun hızını refüj de kesemedi. Karşı şeride geçen kamyon, 2 araca çarparak ancak durabildi. Kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Giriş Tarihi: 15.07.2020 14:21 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 14:23