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0){for(t=0;t
23 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Türkiye'de il il vaka sayısı kaç? İstanbul, Bursa günlük koronavirüs vaka sayısı ve risk haritası Son dakika: Türkiye'de il il vaka sayısı kaç? İstanbul, Bursa günlük koronavirüs vaka sayısı ve risk haritası Son dakika: Türkiye'de il il vaka sayısı kaç? İstanbul, Bursa günlük koronavirüs vaka sayısı ve risk haritası. Türkiye'de artışa geçen koronavirüs vakaları, sonrası hükümetten halka önemli uyarılar geliyor. Maske-mesafe konusunda ciddi tedbirsizliğin yaşandığı İstanbul, ülkede görülen toplam vakanın neredeyse yarısını barındırıyor. Giriş Tarihi: 23.10.2020 14:38 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 14:43
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 117.198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 102 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dakika açıklamada bulunarak, "İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin %40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı. " dedi. GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbul koronavirüs tablosunu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadelerde bulundu;
İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin %40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz.
Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2102 kişiye hastalık tanısı konuldu, 71 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1599 oldu, son 24 saatte 1581 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 310 bin 27'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu açıklamalarda bulundu; Bugün tespit edilen 2.102 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.599. Sağlık çalışanlarımız için en önemli mücadele alanı ağır hastaları tedavi ederek sayılarını azaltmak Bize düşen çok daha kolay. Başta maske ile tedbirlere uyarak mücadeleye destek verin
Son 24 saatte 68 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1504 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 308 bin 446'ya yükseldi.Toplam test sayısı 12 milyon 759 bin 69'a ulaştı. Hasta sayısı 353 bin 426, vefat sayısı 9 bin 513, ağır hasta sayısı 1504, aktif hasta sayısı 35 bin 467 oldu.
SON DAKİKA AÇIKLAMASI: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumdadır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumdadır." dedi.