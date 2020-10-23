Satışlar patladı! Televizyonda gören siparişi verdi

'ÖZELLİKLE DAMASCUS ÇELİĞİ RAĞBET GÖRÜYOR'

Özel tasarımlar yaptığını vurgulayan Bayyiğit, "Suriye Şam bölgesinde keşfedilen 'Damascus' dediğimiz bir çelik türü var. Diğer adıyla Şam çeliği olan Damascus çeliği üretimine ve imalatına başlama kararı aldım. Atalarımdan edinmiş olduğum bu mesleğin birikimlerine kendi yaptığım araştırmalarım ve tecrübelerimi de ekleyerek, bugün günümüzde Türkiye'de Damascus çeliği üretimi ve bu üretimden özel tasarımlar, özel çalışmalar yapan tek kişi olduğumu söyleyebilirim. Özellikle Damascus çeliğinden yaptığımız kılıçlar oldukça rağbet görüyor" diye konuştu.



Bayyiğit, en büyük hayalinin mesleğin gelecek kuşaklara da taşınması olduğunu da ifade etti.

