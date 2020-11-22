Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Ankara'da son durum nasıl?

Son dakika haberleri... Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan yeni önlemler devrede... 22 Kasım Pazar akşam saat 8'den 23 Kasım Pazartesi sabah saat 5'e kadar 81 il genelinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağın ilk dakikalarında Ankara caddelerinde son durum nasıl? A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında aktardı.