Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
22 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Sokağa çıkma yasağından dakikalar sonra İstiklal Caddesi Sokağa çıkma yasağından dakikalar sonra İstiklal Caddesi Yeniden yükselişe geçen koronavirüs vaka ölüm oranlarını önleme amacıyla alınan yeni tedbir kararları uygulamaya konuldu. 22 Kasım Pazar akşam saat 8'den sonra Türkiye genelinde 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlamanın başlamasına dakikalar kala yoğun kalabalığıyla dikkat çeken İstiklal Caddesi kısıtlama kararının başlamasından kısa süre sonra ise yerini sessizliğe bıraktı. İşte ajanslardan gelen son dakika görüntüleri... Giriş Tarihi: 22.11.2020 22:14 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 22:35
Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından sessizliğin hakim olduğu
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN GALERİ DEVAM EDİYOR
Korona virüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda hafta sonu 81 ile uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Vatandaşlar, kısıtlamanın başlamasının öncesinde evlerine giderken, yabancı turistlerin dışında kimsenin kalmadığı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde sessizlik hakim oldu.
Her gün binlerce kişinin akın ettiği ancak kısıtlamanın başlamasıyla birlikte sessizliğe bürünen İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı havadan görüntülendi.
Öte yandan polis ekiplerince kısıtlamaya yönelik, helikopter desteli denetim yapıldı.