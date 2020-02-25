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Soframızdaki tehlike! Obeziteden alzheimera birçok hastalığa davetiye çıkarıyor!

Doyma hissinin önüne geçen, obeziteden alzheimera kadar birçok hastalığa yol açan halk arasında 'Çin tuzu' olarak bilinen MSG'nin yasaklanması için MHP, Meclis'e yasa teklifi verdi. Bir çeşit kimyasal ürün olan ve bu maddenin sadece kapalı gıdalarda değil, balıktan patates kızartmasına kadar pek çok gıda maddesinde tat verici olarak kullanıldığı belirtildi. MHP'nin 'Çin tuzu'na yasak talebine Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'dan da destek geldi. İşte 'Çin tuzu'nun zararları...

Giriş Tarihi: 25.02.2020 10:31 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 10:34
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Soframızdaki tehlike! Obeziteden alzheimera birçok hastalığa davetiye çıkarıyor!

MHP, hamburger, salam, sosis köfte harçları, cips, kraker, hazır çorba üretiminde kullanılan ve doyma hissini baskılayarak çocuklarda ve yetişkinlerde daha çok yeme arzusu oluşturan 'Çin tuzu'nun yasaklanması için yasa teklifi verdi.

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Soframızdaki tehlike! Obeziteden alzheimera birçok hastalığa davetiye çıkarıyor!

MHP'nin teklifine Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) de destekledi. Başkan Vekili Sinan Vargı, "31 yıldır bunun yasaklanması için mücadele ediyorum. MHP'nin teklifiyle umarım artık bu hayal gerçek olur. İnsanlarımızın daha fazla zehirlenmesi önlenir" dedi.

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Soframızdaki tehlike! Obeziteden alzheimera birçok hastalığa davetiye çıkarıyor!

YEME ARZUSU YARATIYOR

Hürriyet'in haberine göre, kamuoyunda bilinen adıyla 'Çin tuzu'nun insan sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle gıdalarda kullanımının yasaklanması için yasa teklifi veren MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Hidayet Vahapoğlu ile MHP Konya Milletvekili Esin Kara, monosodyum glutamat'ın (MSG), Meclis'e teklifin gerekçesinde şu noktalara dikkat çekildi: "MSG, glutamik asitin tuzudur. Glutamik asit 20 temel amino asitten biridir ama insan vücudunda üretildiği için dışarıdan alınmasına gerek yoktur. Ancak birçok yiyecekte lezzet verme amacıyla kullanılmaktadır. MSG, gıda katkısı olarak E-621 adıyla bilinmektedir. Başta salam, sosis, hamburger, hazır çorbalar, cips, kraker, et suyu tabletleri, köfte harçları, salata sosları olmak üzere pek çok hazır gıdanın üretiminde kullanılmaktadır. MSG, katkılı olduğu yiyecekleri tüketenlerde doyma hissini baskılayarak bireylere daha çok yemek arzusu oluşturmaktadır."

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Soframızdaki tehlike! Obeziteden alzheimera birçok hastalığa davetiye çıkarıyor!

OBEZİTEDEN PARKİNSON'A

Aynı zamanda fast-food kapsamına giren bu hazır gıdaların normalde de yüksek kalori içerdiği için fazla tüketim ile birlikte obezite başta olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkardığı belirtilen teklifte, "Diğer taraftan bunları yiyenlerin sebze-meyve, balık gibi sağlıklı gıdalardan uzaklaşmaları da birçok sağlık problemine neden olmaktadır. 'Çin tuzu'nun fazla miktarda tüketilmesinin birçok hastalığa sebep olduğu, hem hayvan deneylerinde hem de insanlar üzerinde yapılan araştırmalarla gösterilmiştir. MSG bir çeşit nörotoksindir, yani sinir hücrelerine zarar verir. MSG, doyma hissini yok ettiği için başta obezite olmak üzere beyinde epilepsi, Alzheimer, Parkinson, ALS, öğrenme güçlüğü, baş ağrısı gibi hastalıklara sebep olurken, karaciğerde de yağlanma ve toksik etkilere neden olabilmektedir. Bununla birlikte glikoz tolerans bozukluğu, insülin direnci, leptin direnci, pankreas hasarı, ani kalp krizi, alerjik reaksiyonlara da neden olabilmektedir. MSG'den uzak kalmak toplumumuzun ve gelecek nesillerimizin sağlığı için oldukça önem arz etmektedir. Bebek mamalarında kullanımı yasak olmasına rağmen yetişkinlerin yemeklerini tüketmeleri neticesinde MSG'ye maruz kalan bebeklerde alerjik reaksiyonlar ve lezyonlara sebep olabilmektedir" denildi

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Soframızdaki tehlike! Obeziteden alzheimera birçok hastalığa davetiye çıkarıyor!

OSMAN MÜFTÜOĞLU: 'YASAK' DOĞRU KARAR DESTEKLİYORUM

MHP'nin 'Çin tuzu'na yasak talebine Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'dan da destek geldi.