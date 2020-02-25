Soframızdaki tehlike! Obeziteden alzheimera birçok hastalığa davetiye çıkarıyor!

OBEZİTEDEN PARKİNSON'A

Aynı zamanda fast-food kapsamına giren bu hazır gıdaların normalde de yüksek kalori içerdiği için fazla tüketim ile birlikte obezite başta olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkardığı belirtilen teklifte, "Diğer taraftan bunları yiyenlerin sebze-meyve, balık gibi sağlıklı gıdalardan uzaklaşmaları da birçok sağlık problemine neden olmaktadır. 'Çin tuzu'nun fazla miktarda tüketilmesinin birçok hastalığa sebep olduğu, hem hayvan deneylerinde hem de insanlar üzerinde yapılan araştırmalarla gösterilmiştir. MSG bir çeşit nörotoksindir, yani sinir hücrelerine zarar verir. MSG, doyma hissini yok ettiği için başta obezite olmak üzere beyinde epilepsi, Alzheimer, Parkinson, ALS, öğrenme güçlüğü, baş ağrısı gibi hastalıklara sebep olurken, karaciğerde de yağlanma ve toksik etkilere neden olabilmektedir. Bununla birlikte glikoz tolerans bozukluğu, insülin direnci, leptin direnci, pankreas hasarı, ani kalp krizi, alerjik reaksiyonlara da neden olabilmektedir. MSG'den uzak kalmak toplumumuzun ve gelecek nesillerimizin sağlığı için oldukça önem arz etmektedir. Bebek mamalarında kullanımı yasak olmasına rağmen yetişkinlerin yemeklerini tüketmeleri neticesinde MSG'ye maruz kalan bebeklerde alerjik reaksiyonlar ve lezyonlara sebep olabilmektedir" denildi