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Bugün kandil mi? Regaip Kandili bugün mü? Regaip Kandili’nde oruç tutulur mu?
Regaip Kandili bugün mü? Bugün kandil mi sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Üç ayların içerisinde yer alan Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? Vatandaşların ibadetlerle dolu halde geçireceği üç aylar, 25 Şubat itibariyle başlıyor. Kandil tarihlerini araştıran vatandaşlar, Regaip Kandili bugün mü sorusuna yanıt arıyor. Regaib Kandili mübarek üç aylardan ilki olan Receb ayının ilk perşembe günü ibadetler idrak edilmektedir. İşte, 2020 Regaip Kandili'nin tarihi!
Giriş Tarihi: 25.02.2020 10:09 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 10:11
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Bugün kandil mi? Regaip Kandili bugün mü? Regaip Kandili’nde oruç tutulur mu?
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Bugün kandil mi? Regaip Kandili bugün mü? Regaip Kandili’nde oruç tutulur mu?
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Bugün kandil mi? Regaip Kandili bugün mü? Regaip Kandili’nde oruç tutulur mu?
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Bugün kandil mi? Regaip Kandili bugün mü? Regaip Kandili’nde oruç tutulur mu?
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Bugün kandil mi? Regaip Kandili bugün mü? Regaip Kandili’nde oruç tutulur mu?