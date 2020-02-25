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İşte Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi! Çok şaşıracaksınız!

Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 3 yıl boyunca tarihçilerle çalıştı. Bu doğrultuda 36 padişahın portresini yaptı. Rezan Hemma-Tirad'ın yaptığı portreler ile bildiğimiz Osmanlı padişahlarının arasında oldukça fark var. Bunların arasında en çok dikkat çeken ise Fatih Sultan Mehmed'in görüntüsü oldu. İşte Reza Hemma Tirad'in gözünden Osmanlı padişahları.

Giriş Tarihi: 25.02.2020 10:52 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 10:53
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İşte Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi! Çok şaşıracaksınız!

Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 3 yıl boyunca tarihçilerle çalıştı ve 36 padişahın portresini yaptı. Eserler, zihinlerdeki padişah görüntülerinden biraz farklı.

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İşte Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi! Çok şaşıracaksınız!

Yavuz Sultan Selim

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İşte Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi! Çok şaşıracaksınız!

Osman Gazi

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İşte Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi! Çok şaşıracaksınız!

Kanuni Sultan Süleyman

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İşte Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi! Çok şaşıracaksınız!

Fatih Sultan Mehmet