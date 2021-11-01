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Haberler Galeri Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! Katil Cemal Metin Avcı hakim karşısında! Dikkat çeken telefon detayı

Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! Katil Cemal Metin Avcı hakim karşısında! Dikkat çeken telefon detayı

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen Pınar Gültekin davasının 7'nci duruşması görülmeye başladı. Gültekin ailesinin avukatı, "ABD'den gelen dosya, Muğla'da ve Ankara'da incelendi çözülemedi. Dosyada şifreler var olduğu halde açılmıyor. Burada Pınar'ın telefonunda cinayetten 2 sene öncesine kadar veriler istenmesi nedeniyle bunu istemiyoruz. Bunların cinayetle bir ilgili alakası yok. Burada Pınar'ın özel hayatı yargılandığı için ve canlıyken yakıldığı sabit olduğu için tekrar müzekkere yazılmasını istemiyoruz. Bir 11 buçuk ay daha mı bekleyeceğiz" dedi.

Giriş Tarihi: 01.11.2021 15:46 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 16:16
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Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! Katil Cemal Metin Avcı hakim karşısında! Dikkat çeken telefon detayı

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürüldükten sonra cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin davasının 7'nci duruşması görülmeye başladı. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, katil zanlısı sanık Cemal Metin Avcı Afyon T Tipi Cezaevinden SEGBİS sistemiyle, Pınar Gültekin'in annesi Şefika ile babası Sıddık Gültekin, sanık ve tanık avukatları katıldı.

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Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! Katil Cemal Metin Avcı hakim karşısında! Dikkat çeken telefon detayı

Duruşmada, tutuksuz yargılanan katil zanlısı Avcı'nın babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün, ortağı Şükrü Gökhan Orhan hazır tanık Doğukan Uzakgiden de bulundu.

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Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! Katil Cemal Metin Avcı hakim karşısında! Dikkat çeken telefon detayı

Duruşma, Doğukan Uzakgiden'in, katil zanlısı Avcı'nın emniyetteki ifadesinde müdafiliğini yaptığı gözetilerek tanık olarak dinlenmesiyle başladı. Uzakgiden'e, tutuksuz yargılanan katil zanlısı Avcı'nın babası Selim Avcı, ve annesi Ayten Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün, ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın üzerine atılı suçlar nedeniyle tanıklık yapıp yapmayacağı soruldu. Uzakgiden, meslek sırrı kapsamında olduğu için tanıklık yapmayacağını bildirdi. Gültekin ailesinin avukatları buna itiraz etti.

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Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! Katil Cemal Metin Avcı hakim karşısında! Dikkat çeken telefon detayı

Pınar Gültekin'in telefonunun incelenmesi için ABD'den gelen müzekkere tercümesi yapıldı. Önce Muğla Siber Suçlar Daire Başkanlığı sonra Ankara Siber Suçlar Daire Başkanlığı tarafından şifreli dosyalara dair tutanaklar gönderildiği belirtildi. Katılan vekili Gültekin'in telefonu için tekrar müzekkere yazılmaması gerektiğini belirterek Adli Tıp Raporunun yeterli olduğunu kaydetti.

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Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! Katil Cemal Metin Avcı hakim karşısında! Dikkat çeken telefon detayı

Adli Tıp tutanağına göre, saç ve deri altı örnekleri alınarak yapılan analiz sonucu raporun ayrı ayrı değerlendirilmesine ve sonuç için müzekkere yazıldığı, henüz cevap verilmediği görüldü.