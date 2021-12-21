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Haberler Galeri Şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 8 kişi hayatını kaybetti | Bölgeden yeni görüntüler

Şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 8 kişi hayatını kaybetti | Bölgeden yeni görüntüler

Aşırı yağışlar seli beraberinde getirdi. Bazı bölgelerde yollarda büyük hasar meydana gelirken, Mairana şehrindeki nehrin suları şiddetli yağış nedeniyle taşması sonucu 1 köprü yıkıldı. Yerel yetkililere göre inşaat aşamasında olan köprünün büyük bir kısmı yok oldu. İlk belirlemelere göre ise 8 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinden yeni görüntüler.

İHA
Giriş Tarihi: 21.12.2021 21:14 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 21:20
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Şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 8 kişi hayatını kaybetti | Bölgeden yeni görüntüler

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da aşırı yağışlar seli beraberinde getirdi. Bazı bölgelerde yollarda büyük hasar meydana gelirken, Mairana şehrindeki nehrin suları şiddetli yağış nedeniyle taşması sonucu 1 köprü yıkıldı. Yerel yetkililere göre inşaat aşamasında olan köprünün büyük bir kısmı yok oldu.

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Şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 8 kişi hayatını kaybetti | Bölgeden yeni görüntüler

SELDE 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bolivya Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Juan Carlos Calvimontes yaptığı açıklamada, La Paz, Cochabamba, Chuquisaca ve Potosi eyaletlerinde 26 yerleşim yerinde etkili olan sel ve toprak kaymaları nedeniyle 8 kişi hayatını kaybettiğini bildirdi.

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Şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 8 kişi hayatını kaybetti | Bölgeden yeni görüntüler

351 EVDE HASAR MEYDANA GELDİ

Sel ve fırtına 351 evde hasara yol açarken, 4 bin 612 kişi evlerinden tahliye edildi.

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Şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 8 kişi hayatını kaybetti | Bölgeden yeni görüntüler

Bolivya Devlet Başkanı Luis Alberto Arce felaketten zarar gören vatandaşlara maddi destek verileceğini duyururken, selden etkilenen bölgelerde kurtarma ve acil yardım çalışmalarına devam ediliyor.

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Şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 8 kişi hayatını kaybetti | Bölgeden yeni görüntüler

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