Şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 8 kişi hayatını kaybetti | Bölgeden yeni görüntüler

Aşırı yağışlar seli beraberinde getirdi. Bazı bölgelerde yollarda büyük hasar meydana gelirken, Mairana şehrindeki nehrin suları şiddetli yağış nedeniyle taşması sonucu 1 köprü yıkıldı. Yerel yetkililere göre inşaat aşamasında olan köprünün büyük bir kısmı yok oldu. İlk belirlemelere göre ise 8 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinden yeni görüntüler.