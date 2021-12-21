21 Aralık 2021, Salı
Şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 8 kişi hayatını kaybetti | Bölgeden yeni görüntüler
Aşırı yağışlar seli beraberinde getirdi. Bazı bölgelerde yollarda büyük hasar meydana gelirken, Mairana şehrindeki nehrin suları şiddetli yağış nedeniyle taşması sonucu 1 köprü yıkıldı. Yerel yetkililere göre inşaat aşamasında olan köprünün büyük bir kısmı yok oldu. İlk belirlemelere göre ise 8 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinden yeni görüntüler.
Giriş Tarihi: 21.12.2021 21:14 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 21:20
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