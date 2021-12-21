Meteoroloji uyarmıştı! Fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Ali Candan, "Kış geldi artık normal. Yağmur da yağsa, kar da yağsa bu saatten sonra herşey normal. Bereket. Geçen sene 3 ay yağmur yağmadı. Kuraklık oldu. Çok şükür bu sene yağsın. Şemsiyemi almıştım, tedbirliydim. Kış kışlığını yapacak, yaz yazlığını yapacak. Bundan sonra bir de kar bekliyoruz" dedi.

