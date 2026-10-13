Kurt sürüleri yerleşim alanına inerek hayvanlara saldırdı! Köylüler nöbete başladı

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Akkışla köyünde, aç kalan kurt sürülerinin yerleşim alanına kadar inip hayvanlara saldırdığı dehşet anları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Yavru kuzuyu hedef alan kurdun büyükbaş hayvanlar tarafından kovalandığı anlar aksiyon filmlerini aratmadı.

Safranbolu'nun Akkışla köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar, son günlerde köye kadar inen kurt sürüleri nedeniyle büyük korku yaşama başladı.

Aç kaldıkları değerlendirilen yırtıcı hayvanların gündüz ve gece saatlerinde evlerin ve ahırların yakınına kadar sokulması, bölgedeki hayvan üreticilerini teyakkuza geçirdi. SAFRANBOLU'DA KÖYE İNEN KURT SÜRÜSÜ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, köye inen bir kurdun gözüne kestirdiği yavru kuzuyu kapmaya çalıştığı görüldü. Ancak durumu fark eden büyükbaş hayvanlar sürüyü korumak için hamle yaparak yırtıcı kurdu kovaladı.

Bir diğer güvenlik kamerası kaydında ise kurtların sürü halinde köye giriş yaptığı ve sokak aralarında devriye atarcasına gezindiği anlar net bir şekilde kaydedildi.

GECELERİ ELLERİNDE FENERLERLE NÖBETTELER Saldırıların ardı arkası kesilmeyince geçim kaynakları olan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını kaybetme korkusu yaşayan köylüler, çareyi geceleri nöbet tutmakta buldu.