Seri katil olarak şüphelenilen Yunus Kahraman Müge Anlı canlı yayınında konuştu

Kahraman, Akusta ile ayrıldıktan sonra voleybol maçına gittiğini de iddia etti. Emniyet araştırmasında PTS ve HTS sorgusu yaptı. Yunus ve Özlem'in o gün Karaburun'a gittikleri ve Akusta'nın telefonunun 12.54'te kapandığı tespit edildi. Kahraman'ın da o saatlerde telefonun kapalı olduğu belirlendi. Kahraman'ın olaydan bir gün önce araç kiraladığı ve ikilinin bu araçla gittikleri de öğrenildi.

KATİL ZANLISI YUNUS KAHRAMAN KONUŞTU - VİDEO