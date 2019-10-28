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Seri katil olarak şüphelenilen Yunus Kahraman Müge Anlı canlı yayınında konuştu
Müge Anlı canlı yayınında Gülümser Bulut cinayetinin detayları araştırılırken 1999'daki Nilgün Kırlı cinayetiyle benzerliği dikkat çekti. İki olayda da hayatını kaybedenlerin, 1999'daki katil Yunus Kahraman ile bağı olayın seyirini değiştirdi. 2 cinayet üzerinde yapılan araştırmalar devam ederken, Özlem Akusta olayı da gözleri Yunus Kahraman'a çevrildi. 1,5 yıldır haber alınamayan Özlem Akusta'nın en son Yunus Kahraman ile görüştüğü ortaya çıktı. Türkiye'nin yeni bir seri katil mi var? sorularını araştırdığı günlerde Yunus Kahraman Müge Anlı canlı yayınına bağlandı.
Giriş Tarihi: 28.10.2019 17:16 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 18:54
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