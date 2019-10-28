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Seri katil olarak şüphelenilen Yunus Kahraman Müge Anlı canlı yayınında konuştu

Müge Anlı canlı yayınında Gülümser Bulut cinayetinin detayları araştırılırken 1999'daki Nilgün Kırlı cinayetiyle benzerliği dikkat çekti. İki olayda da hayatını kaybedenlerin, 1999'daki katil Yunus Kahraman ile bağı olayın seyirini değiştirdi. 2 cinayet üzerinde yapılan araştırmalar devam ederken, Özlem Akusta olayı da gözleri Yunus Kahraman'a çevrildi. 1,5 yıldır haber alınamayan Özlem Akusta'nın en son Yunus Kahraman ile görüştüğü ortaya çıktı. Türkiye'nin yeni bir seri katil mi var? sorularını araştırdığı günlerde Yunus Kahraman Müge Anlı canlı yayınına bağlandı.

CANLI YAYINDA KAN DONDURAN GÖRÜNTÜ - VİDEO

Giriş Tarihi: 28.10.2019 17:16 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 18:54
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Seri katil olarak şüphelenilen Yunus Kahraman Müge Anlı canlı yayınında konuştu

Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Yunus Kahraman açıklamalarda bulundu. 1999'daki Nilgün Kırlı ve 2018'deki Gülümser Bulut cinayetleri hakkında konuşan Yunus Kahraman, 1,5 yıldır haber alınamayan Özlem Akusta'dan haberi olmadığını söyledi. İşte ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına bağlanan Yunus Kahraman'ın açıklamaları.

CANLI YAYINDA KAN DONDURAN GÖRÜNTÜ - VİDEO

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Seri katil olarak şüphelenilen Yunus Kahraman Müge Anlı canlı yayınında konuştu

Yunus Kahraman'ın açıklamalarından önce Gülümser Bulut'un cansız bedeni gösterildi.

CANLI YAYINDA KAN DONDURAN GÖRÜNTÜ - VİDEO

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Seri katil olarak şüphelenilen Yunus Kahraman Müge Anlı canlı yayınında konuştu

İşte o görüntü...

CANLI YAYINDA KAN DONDURAN GÖRÜNTÜ - VİDEO

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Seri katil olarak şüphelenilen Yunus Kahraman Müge Anlı canlı yayınında konuştu

GÖRÜŞTÜĞÜ SON KİŞİ

Ardından İzmir'de 2 Nisan 2018'de Özlem Akusta isimli kadınla ilgili kayıp başvurusu yapıldı. Aile Akusta'nın en son görüştüğü kişinin Yunus Kahraman olduğunu tespit etti. Ancak Kahraman, Akusta ile kaybolduğu gün Üçkuyular Fahrettin Altay Meydanı'nda buluşup ayrıldıklarını, Akusta'nın kendisine annesine televizyon bakacağını söylediğini anlattı.

KATİL ZANLISI YUNUS KAHRAMAN KONUŞTU - VİDEO

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Seri katil olarak şüphelenilen Yunus Kahraman Müge Anlı canlı yayınında konuştu

Kahraman, Akusta ile ayrıldıktan sonra voleybol maçına gittiğini de iddia etti. Emniyet araştırmasında PTS ve HTS sorgusu yaptı. Yunus ve Özlem'in o gün Karaburun'a gittikleri ve Akusta'nın telefonunun 12.54'te kapandığı tespit edildi. Kahraman'ın da o saatlerde telefonun kapalı olduğu belirlendi. Kahraman'ın olaydan bir gün önce araç kiraladığı ve ikilinin bu araçla gittikleri de öğrenildi.

KATİL ZANLISI YUNUS KAHRAMAN KONUŞTU - VİDEO