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En güzel 29 Ekim mesajları sözleri! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resimli mesajları 2019!

En güzel 29 Ekim mesajları ve sözleri yoğun şekilde aranıyor. Yarın Cumhuriyetin 96'ncı yılı tüm Türkiye'de kutlanacak. Çeşitli etkinlikler ve resmi törenlerle kutlanacak 29 Ekim öncesi milyonlarca kişi sosyal medya platformları üzerinden kutlama ve tebrik mesajları paylaşıyor. Sevdiklerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı mesajlar ve özlü sözlerle kutlamak isteyenlerin arayışları sürüyor. Biz de ahaber.com.tr ekibi olarak en güzel 29 Ekim mesajları ve sözleri derlemesi hazırladık. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resimli mesajları da haberimizde... İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sözleri ve mesajları...

Giriş Tarihi: 28.10.2019 15:57 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 16:01
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En güzel 29 Ekim mesajları sözleri! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resimli mesajları 2019!

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI

Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti, zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti… Kutlu olsun 29 Ekim Cumhuriyet bayramımız!

Tüm temennim bu yılın Cumhuriyet kavramının ne olduğunu dahi bilmeyenlere; Cumhuriyet adına bir şeyler öğretmesi. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

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En güzel 29 Ekim mesajları sözleri! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resimli mesajları 2019!

Cumhuriyetimizin ilanının yeni yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk"ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

Teşekkürler Mustafa Kemal Atatürk, Her Daim İzindeyiz! Herkesin Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun…

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz Kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

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En güzel 29 Ekim mesajları sözleri! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resimli mesajları 2019!

Cumhuriyet, yüksek ahlâkî değer ve niteliklere dilenen bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun..

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Atatürk"ün çocukları olarak atamızı hasret ve özlemle anıyoruz.

Cumhuriyet, demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir… Cumhuriyet bayramınızı en içten duygularımla kutlarım.

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En güzel 29 Ekim mesajları sözleri! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resimli mesajları 2019!

Cumhuriyetimizin ilanının yeni yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk"ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz Kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Cumhuriyet, yüksek ahlâkî değer ve niteliklere dilenen bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun.

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En güzel 29 Ekim mesajları sözleri! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resimli mesajları 2019!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Atatürk"ün çocukları olarak atamızı hasret ve özlemle anıyoruz.

Cumhuriyet, demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir… Cumhuriyet bayramınızı en içten duygularımla kutlarım.