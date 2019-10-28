BİZE ULAŞIN
28.10.2019
Gülümser Bulut cinayetinden kan donduran görüntü! Müge Anlı canlı yayınında ekran geldi |Video - 28.10.2019
67 yaşındaki Gülümser Bulut evinde hunharca katledilmiş, cesedi ise kefenlenmiş halde evindeki çekyatın altında bulunmuştu. Kan donduran bu cinayete ait görüntüler bugün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ekrana geldi. Bulut'un katili kim? Zanlılar Hatice Ayhan mı, yoksa yeğeni Yunus Kahraman mı? Katili araştırılırken, olayda bahsi geçen çekyatın görüntüsü de canlı yayında tartışma konusu oldu. İşte 28 Ekim Pazartesi Müge Anlı canlı yayınında Gülümser Bulut cinayeti ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri...
67 yaşındaki Gülümser Bulut evinde hunharca katledilmiş, cesedi ise kefenlenmiş halde evindeki çekyatın altında bulunmuştu. Kan donduran bu cinayete ait görüntüler bugün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ekrana geldi. Bulut'un katili kim? Zanlılar Hatice Ayhan mı, yoksa yeğeni Yunus Kahraman mı? Katili araştırılırken, olayda bahsi geçen çekyatın görüntüsü de canlı yayında tartışma konusu oldu.
İşte 28 Ekim Pazartesi Müge Anlı canlı yayınında Gülümser Bulut cinayeti ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.