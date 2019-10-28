28 Ekim 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
28.10.2019

Gülümser Bulut cinayetinden kan donduran görüntü! Müge Anlı canlı yayınında ekran geldi |Video - 28.10.2019

67 yaşındaki Gülümser Bulut evinde hunharca katledilmiş, cesedi ise kefenlenmiş halde evindeki çekyatın altında bulunmuştu. Kan donduran bu cinayete ait görüntüler bugün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ekrana geldi. Bulut'un katili kim? Zanlılar Hatice Ayhan mı, yoksa yeğeni Yunus Kahraman mı? Katili araştırılırken, olayda bahsi geçen çekyatın görüntüsü de canlı yayında tartışma konusu oldu. İşte 28 Ekim Pazartesi Müge Anlı canlı yayınında Gülümser Bulut cinayeti ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri...

67 yaşındaki Gülümser Bulut evinde hunharca katledilmiş, cesedi ise kefenlenmiş halde evindeki çekyatın altında bulunmuştu. Kan donduran bu cinayete ait görüntüler bugün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ekrana geldi. Bulut'un katili kim? Zanlılar Hatice Ayhan mı, yoksa yeğeni Yunus Kahraman mı? Katili araştırılırken, olayda bahsi geçen çekyatın görüntüsü de canlı yayında tartışma konusu oldu.

İşte 28 Ekim Pazartesi Müge Anlı canlı yayınında Gülümser Bulut cinayeti ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Müge Anlı cinayetinde kan donduran görüntü!
Müge Anlı cinayetinde kan donduran görüntü!
Müge Anlı 28 Ekim canlı yayın full izle
Müge Anlı 28 Ekim canlı yayın full izle
Katil zanlısı canlı yayında konuştu: Poşetin içinde...
Katil zanlısı canlı yayında konuştu: Poşetin içinde...
Müge Anlı 25 Ekim Cuma tek parça full İZLE
Müge Anlı 25 Ekim Cuma tek parça full İZLE
Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Ekim tamamını full İZLE
Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Ekim tamamını full İZLE
'Eşip kayıp' demişti! Vahşi cinayeti itiraf etti
'Eşip kayıp' demişti! Vahşi cinayeti itiraf etti
Yıllar sonra ailesini arıyordu! Canlı yayında sürpriz telefon
Yıllar sonra ailesini arıyordu! Canlı yayında sürpriz telefon
Gencer Zengin'e ne oldu?
Gencer Zengin'e ne oldu?
Müge Anlı 23 Ekim Çarşamba tek parça full izle
Müge Anlı 23 Ekim Çarşamba tek parça full izle
Yıllar önce çöp bidonunun yanında bulunmuştu...
Yıllar önce çöp bidonunun yanında bulunmuştu...
Sis perdesi aralanıyor! Eve zorla mı götürüldü?
Sis perdesi aralanıyor! Eve zorla mı götürüldü?
Müge Anlı duyurdu! 18 yaşındaki Göksu Kay bulundu
Müge Anlı duyurdu! 18 yaşındaki Göksu Kay bulundu
Daha Fazla Video Göster