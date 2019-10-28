67 yaşındaki Gülümser Bulut evinde hunharca katledilmiş, cesedi ise kefenlenmiş halde evindeki çekyatın altında bulunmuştu. Kan donduran bu cinayete ait görüntüler bugün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ekrana geldi. Bulut'un katili kim? Zanlılar Hatice Ayhan mı, yoksa yeğeni Yunus Kahraman mı? Katili araştırılırken, olayda bahsi geçen çekyatın görüntüsü de canlı yayında tartışma konusu oldu. İşte 28 Ekim Pazartesi Müge Anlı canlı yayınında Gülümser Bulut cinayeti ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri...

67 yaşındaki Gülümser Bulut evinde hunharca katledilmiş, cesedi ise kefenlenmiş halde evindeki çekyatın altında bulunmuştu. Kan donduran bu cinayete ait görüntüler bugün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ekrana geldi. Bulut'un katili kim? Zanlılar Hatice Ayhan mı, yoksa yeğeni Yunus Kahraman mı? Katili araştırılırken, olayda bahsi geçen çekyatın görüntüsü de canlı yayında tartışma konusu oldu.

İşte 28 Ekim Pazartesi Müge Anlı canlı yayınında Gülümser Bulut cinayeti ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri...