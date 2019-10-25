Müge Anlı'nın 25 Ekim Cuma günü canlı yayınlanan bölümünde evindeki çekyatın altında vahşi bir şekilde cesedi bulunan Gülümser Bulut cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Programda ilk kez konuşan katil zanlısı Yunus Kahraman, izleyicileri şoke eden sözler sarf etti. Kahraman, "Bu olayı Nilgün Kırlı cinayetiyle bağdaştırmayın, ikisi çok ayrı konular. Özlem Akusta'nın kaybıyla da alakam yok, ben de konunun ortaya çıkmasını çok isterim ancak yine söylüyorum bu konuyla o konular çok farklı bu yüzden birlikte değerlendirilmemeli." dedi. İşte 25 Ekim Cuma Müge Anlı canlı yayınında Gülümser Bulut'un cinayetiyle ilgili son dakika gelişmeleri...

Müge Anlı'nın 25 Ekim Cuma günü canlı yayınlanan bölümünde evindeki çekyatın altında vahşi bir şekilde cesedi bulunan Gülümser Bulut cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

Programda ilk kez konuşan katil zanlısı Yunus Kahraman, izleyicileri şoke eden sözler sarf etti. Kahraman, "Bu olayı Nilgün Kırlı cinayetiyle bağdaştırmayın, ikisi çok ayrı konular. Özlem Akusta'nın kaybıyla da alakam yok, ben de konunun ortaya çıkmasını çok isterim ancak yine söylüyorum bu konuyla o konular çok farklı bu yüzden birlikte değerlendirilmemeli." dedi.

İşte 25 Ekim Cuma Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Gülümser Bulut'un cinayetiyle ilgili son dakika gelişmeleri...