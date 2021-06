"HER ŞEY 4-5 YIL ÖNCE KÖPEKLERE YİYECEK ATARKEN BAŞLADI"

Domuzların ilk defa 4-5 yıl önce köpeklere attığı yiyeceklere geldiğini söyleyen Özkan Mavzer, "Zamanla aramızda bir bağ kuruldu" dedi. Çayırbaşı Mahallesi'nde kasap olan Mavzer, "Ben hayvan severim, sokak hayvanlarına bakıyordum, kediler, köpekler. Dört, beş sene önce bu ormanın içinde 4-5 köpek vardı. Köpeklere kemik atarken bir tane domuzun geldiğini fark ettim. Sonra bir, iki, beş derken sayıları sekseni yüzü buldu. Tabii onlarla bir dostluk kurduk. Her akşam gelirler saat 7-8'e kadar buradalar. Ben kemik atıyordum, tabii insanlar gördükçe burası kapalı gişe oynamaya başladı. Herkes ekmek vermeye başladı. Böylelikle domuzlarla bir dostluk bağımız kuruldu. Her canlı mutlaka yaşamalı diyorum. Ondan dolayı, domuz olsun, kedi olsun, köpek olsun ya da başka bir canlı olsun elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım" diye konuştu.