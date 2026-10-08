Çorum'da binlerce yıllık tarihi keşif! Beş dilde yazılmışlar, UNESCO için ilk adım
Çorum'daki Şapinuva Antik Kenti'nde 36 yıldır sürdürülen kazılarda ortaya çıkarılan 4 bin 533 çivi yazılı tablet ve tablet parçası için UNESCO'ya uzanan süreçte ilk resmi adım atıldı. Beş farklı dilde yazılan ve Hititlerin devlet yönetiminden günlük yaşamına kadar pek çok konuda bilgi veren belgelerin Dünya Belleği Listesi'ne alınması hedefleniyor.
Çorum'un Ortaköy ilçesinde bulunan ve Hititlerin önemli merkezleri arasında yer alan Şapinuva Antik Kenti'nde gün yüzüne çıkarılan binlerce yıllık yazılı belgeler için UNESCO süreci başlatıldı. 1990 yılından bu yana devam eden kazılarda bulunan 4 bin 533 çivi yazılı tablet ve tablet parçasının UNESCO Dünya Belleği Listesi'ne alınması amacıyla resmi başvuru gerçekleştirildi.
36 YILLIK KAZIDAN 4 BİN 533 TABLET VE TABLET PARÇASI ÇIKTI
Şapinuva'da 1990 yılında başlayan arkeolojik kazılar, Hitit döneminin siyasi, sosyal ve kültürel yaşamına ilişkin önemli belgeleri gün yüzüne çıkardı.
Bugüne kadar yürütülen çalışmalarda kentin mimari kalıntılarının yanı sıra toplam 4 bin 533 çivi yazılı tablet ve tablet parçası bulundu.
Belgeler arasında mektuplar, dini tören metinleri, dualar, fal metinleri ve farklı konularda yazışmalar yer alıyor.
BEŞ FARKLI DİLDE YAZILMIŞLAR
Şapinuva'daki tabletlerin en önemli özelliklerinden biri, farklı dillerde kaleme alınmış olmaları.
Hititçe, Hurrice, Hattice, Akadça ve Sümerce yazılan belgeler, dönemin devlet yönetimi, askeri yapılanması, diplomatik ilişkileri, inanç dünyası ve günlük yaşamına ilişkin bilgiler içeriyor.
Binlerce yıl öncesine ait bu yazılı kaynaklar, Hititlerin yanı sıra dönemin farklı toplumları arasındaki ilişkilerin araştırılmasına da katkı sağlıyor.
UNESCO DÜNYA BELLEĞİ LİSTESİ İÇİN BAŞVURU
Tabletlerin uluslararası düzeyde tanıtılması ve korunmasına yönelik proje, Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün koordinasyonunda yürütülüyor.
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının destek programı kapsamında hazırlanan proje dosyası, Hitit Üniversitesi adına Şapinuva Kazı Başkanlığı tarafından oluşturuldu. Çorum Müze Müdürlüğü de arşiv desteği sağladı.
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile iletişime geçilerek resmi başvuru gerçekleştirildi. Ulusal değerlendirme sürecinin olumlu sonuçlanması halinde belgelerin UNESCO Dünya Belleği Listesi'ne alınması için uluslararası aşamaya geçilmesi hedefleniyor.
TABLETLER ÇORUM MÜZESİNDE KORUNUYOR
Kazılarda ortaya çıkarılan çivi yazılı tabletlerin tamamı Çorum Müzesi koleksiyonunda muhafaza ediliyor.
Proje kapsamında kazı ve müze envanterleri de incelenerek belgelerin bulundukları alanlar, çıkarıldıkları yıllar ve içeriklerine ilişkin kayıtlar değerlendirildi.