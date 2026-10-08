Çorum'da binlerce yıllık tarihi keşif! Beş dilde yazılmışlar, UNESCO için ilk adım

Çorum'un Ortaköy ilçesinde bulunan ve Hititlerin önemli merkezleri arasında yer alan Şapinuva Antik Kenti'nde gün yüzüne çıkarılan binlerce yıllık yazılı belgeler için UNESCO süreci başlatıldı. 1990 yılından bu yana devam eden kazılarda bulunan 4 bin 533 çivi yazılı tablet ve tablet parçasının UNESCO Dünya Belleği Listesi'ne alınması amacıyla resmi başvuru gerçekleştirildi.