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AFAD'a göre bina güvenliği: Ruhsat, iskan ve taşıyıcı sistem kontrol edilmeli

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Binanızın güvenli olup olmadığını anlamak için yalnızca yaşına ve görünümüne bakmak yeterli değil. AFAD, yapı ve iskan ruhsatının kontrol edilmesini, taşıyıcı sisteme sonradan müdahale edilip edilmediğinin araştırılmasını ve şüphe halinde uzman kuruluşlardan test alınmasını öneriyor. İşte adımlar.

AFAD'a göre bina güvenliği: Ruhsat, iskan ve taşıyıcı sistem kontrol edilmeli 1

Bir binanın dışarıdan sağlam görünmesi, afet anında güvenli olduğu anlamına gelmiyor. Özellikle deprem ve çökme riski bulunan bölgelerde oturulan ya da çalışılan yapının geçmişi, ruhsat durumu ve sonradan geçirdiği değişiklikler büyük önem taşıyor. AFAD da vatandaşlara binalarını yalnızca görünüşüne göre değerlendirmemeleri çağrısında bulunuyor.

AFAD'a göre bina güvenliği: Ruhsat, iskan ve taşıyıcı sistem kontrol edilmeli 2

İLK ADIM: YAPI RUHSATINI VE İSKAN BELGESİNİ KONTROL EDİN

Bir binanın geçmişiyle ilgili en temel göstergelerden biri, yapı ruhsatının bulunup bulunmadığı. Halk arasında iskan olarak bilinen yapı kullanma izin belgesi de kontrol edilmesi gereken belgeler arasında yer alıyor.

AFAD, vatandaşların ev veya iş yerlerinin bulunduğu binanın bu belgelere sahip olup olmadığını teyit etmesini öneriyor. Ancak yalnızca ruhsatın bulunması, binanın bugün mutlaka güvenli olduğu anlamına gelmiyor. Bu nedenle kontrol burada bitmemeli.

AFAD'a göre bina güvenliği: Ruhsat, iskan ve taşıyıcı sistem kontrol edilmeli 3

BİNADA SONRADAN DEĞİŞİKLİK YAPILDI MI?

Bir binanın inşa edildiği tarihten sonra geçirdiği değişiklikler de güvenlik açısından önemli. Özellikle kolon ve taşıyıcı duvarlar gibi yapının taşıyıcı sistemini etkileyebilecek bölümlerde sonradan herhangi bir müdahale yapılıp yapılmadığı araştırılmalı.

Kolonların kesilmesi veya taşıyıcı sisteme zarar verebilecek başka değişikliklerin yapılmış olması, deprem veya çökme sırasında ciddi risk oluşturabilir. Bu nedenle apartmanda geçmişte yapılan tadilatlar hakkında bilgi edinmek önemli bir kontrol noktası.

AFAD'a göre bina güvenliği: Ruhsat, iskan ve taşıyıcı sistem kontrol edilmeli 4

BİNANIN ÇEVRESİNDEKİ YAPILARA DA BAKIN

Kontrol edilmesi gereken nokta yalnızca binanın kendisi değil. Yapının hemen çevresinde bulunan kaçak veya sonradan eklenmiş yapılar da dikkate alınmalı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre binanın ön, arka ve yan cephelerinde bulunan kaçak yapıların varlığı, özellikle deprem ve çökme sırasında yapının güvenliği açısından olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle mümkünse binanın çevresinde bu tür yapıların bulunup bulunmadığı da araştırılmalı.

AFAD'a göre bina güvenliği: Ruhsat, iskan ve taşıyıcı sistem kontrol edilmeli 5

ŞÜPHE VARSA UZMAN KURULUŞLARDAN TEST ALIN

Binanın depreme ve çökmeye karşı ne durumda olduğu konusunda tereddüt varsa, yalnızca gözle yapılan değerlendirmeyle yetinilmemeli. AFAD, bu durumda yetkin ve yetkili kuruluşlara ölçüm ve test yaptırılmasını öneriyor. Yapılan incelemeler sonucunda binanın depreme dayanıklı olmadığı belirlenirse, gerekli işlemlerin geciktirilmemesi gerekiyor.

Binanın durumuna göre güçlendirme veya kentsel dönüşüm kapsamında yenileme seçenekleri gündeme gelebilir.

Kiralık bir evde ya da iş yerinde bulunan kişiler için de binanın gerekli standartları taşıyıp taşımadığı önemli. Yapının güvenli olmadığı tespit edilirse daha güvenli bir binaya taşınmak, alınabilecek en temel önlemlerden biri.

AFAD'a göre bina güvenliği: Ruhsat, iskan ve taşıyıcı sistem kontrol edilmeli 6

SADECE BİNA DEĞİL, EVİN İÇİNDEKİ EŞYALAR DA RİSK OLUŞTURUYOR

Deprem veya çökme sırasında tehlike yalnızca binanın kendisinden kaynaklanmıyor. Dolap, raf, televizyon ve benzeri eşyaların devrilmesi veya düşmesi de yaralanmalara neden olabilir.

AFAD'ın aktardığı bilgilere göre Türkiye'de meydana gelen depremlerde yaralanmaların yüzde 50'den fazlası, can kayıplarının ise yüzde 3'ü yapısal olmayan risklerden kaynaklanıyor. Bu nedenle binanın güvenliği kadar evin veya iş yerinin içindeki eşyaların oluşturabileceği riskleri azaltmak da gerekiyor.

AFAD'a göre bina güvenliği: Ruhsat, iskan ve taşıyıcı sistem kontrol edilmeli 7

AFAD'DAN "TEHLİKE AVI" ÖNERİSİ

AFAD, yaşam alanlarındaki yapısal olmayan riskleri belirlemek için ailece yapılabilecek "Tehlike Avı" çalışmasına dikkat çekiyor.

Bu çalışma üç temel adımdan oluşuyor:

Adım
Ne yapılmalı?
1. Tespit Et
Deprem sırasında düşerek veya devrilerek yaralanmaya neden olabilecek eşyaları belirleyin.
2. Riskleri Tanımla
Belirlediğiniz eşyanın nasıl zarar verebileceğini kısaca not edin.
3. Tehlikeyi Gider
Eşyanın yerini değiştirin, miktarını azaltın veya uygun şekilde sabitleyin.

Örneğin yüksek ve ağır bir dolabın yatak ya da oturma alanının hemen yanında bulunması risk oluşturabilir. Böyle bir durumda eşyanın yeri değiştirilebilir veya uygun şekilde sabitlenebilir.

AFAD'a göre bina güvenliği: Ruhsat, iskan ve taşıyıcı sistem kontrol edilmeli 8

BİNANIN GÜVENLİĞİ İÇİN KONTROL LİSTESİ

AFAD'ın paylaştığı bilgiler doğrultusunda temel kontrol noktaları şöyle sıralanabilir:

  • Yapı ruhsatının bulunup bulunmadığını kontrol edin.
  • Binada yapı kullanma izin belgesi (iskan) olup olmadığını öğrenin.
  • Sonradan kolon, taşıyıcı duvar veya taşıyıcı sistemi etkileyebilecek müdahaleler yapılıp yapılmadığını araştırın.
  • Binanın çevresinde kaçak yapı bulunup bulunmadığını kontrol edin.
  • Binanın depreme dayanıklılığı konusunda şüphe varsa yetkin ve yetkili kuruluşlardan test ve ölçüm talep edin.
  • Test sonucunda risk tespit edilirse güçlendirme veya kentsel dönüşüm seçeneklerini değerlendirin.
  • Ev ve iş yerindeki devrilebilecek, düşebilecek veya hareket edebilecek eşyaları belirleyin.
  • Riskli eşyaları sabitleyin, yerlerini değiştirin veya miktarlarını azaltın.
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