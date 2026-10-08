AFAD'a göre bina güvenliği: Ruhsat, iskan ve taşıyıcı sistem kontrol edilmeli

Binanızın güvenli olup olmadığını anlamak için yalnızca yaşına ve görünümüne bakmak yeterli değil. AFAD, yapı ve iskan ruhsatının kontrol edilmesini, taşıyıcı sisteme sonradan müdahale edilip edilmediğinin araştırılmasını ve şüphe halinde uzman kuruluşlardan test alınmasını öneriyor. İşte adımlar.

Bir binanın dışarıdan sağlam görünmesi, afet anında güvenli olduğu anlamına gelmiyor. Özellikle deprem ve çökme riski bulunan bölgelerde oturulan ya da çalışılan yapının geçmişi, ruhsat durumu ve sonradan geçirdiği değişiklikler büyük önem taşıyor. AFAD da vatandaşlara binalarını yalnızca görünüşüne göre değerlendirmemeleri çağrısında bulunuyor.

İLK ADIM: YAPI RUHSATINI VE İSKAN BELGESİNİ KONTROL EDİN Bir binanın geçmişiyle ilgili en temel göstergelerden biri, yapı ruhsatının bulunup bulunmadığı. Halk arasında iskan olarak bilinen yapı kullanma izin belgesi de kontrol edilmesi gereken belgeler arasında yer alıyor. AFAD, vatandaşların ev veya iş yerlerinin bulunduğu binanın bu belgelere sahip olup olmadığını teyit etmesini öneriyor. Ancak yalnızca ruhsatın bulunması, binanın bugün mutlaka güvenli olduğu anlamına gelmiyor. Bu nedenle kontrol burada bitmemeli.

BİNADA SONRADAN DEĞİŞİKLİK YAPILDI MI? Bir binanın inşa edildiği tarihten sonra geçirdiği değişiklikler de güvenlik açısından önemli. Özellikle kolon ve taşıyıcı duvarlar gibi yapının taşıyıcı sistemini etkileyebilecek bölümlerde sonradan herhangi bir müdahale yapılıp yapılmadığı araştırılmalı. Kolonların kesilmesi veya taşıyıcı sisteme zarar verebilecek başka değişikliklerin yapılmış olması, deprem veya çökme sırasında ciddi risk oluşturabilir. Bu nedenle apartmanda geçmişte yapılan tadilatlar hakkında bilgi edinmek önemli bir kontrol noktası.

BİNANIN ÇEVRESİNDEKİ YAPILARA DA BAKIN Kontrol edilmesi gereken nokta yalnızca binanın kendisi değil. Yapının hemen çevresinde bulunan kaçak veya sonradan eklenmiş yapılar da dikkate alınmalı. AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre binanın ön, arka ve yan cephelerinde bulunan kaçak yapıların varlığı, özellikle deprem ve çökme sırasında yapının güvenliği açısından olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle mümkünse binanın çevresinde bu tür yapıların bulunup bulunmadığı da araştırılmalı.