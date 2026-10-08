Koreli genç hem Müslüman hem Trabzonsporlu oldu! Gelin ve babasının şartlarına gülümseten cevap
Bursa'da yaşayan Trabzonlu matematik öğretmeni Sümeyra Toprak (31), dil kursundaki etkinlikte tanıştığı Güney Koreli Lee Hyo Ung (37) ile dünyaevine girdi. Müslüman olan Lee, Kayra adını aldı. Farklı iki kültürün buluştuğu düğünde Güney Koreli genç, misket havası, çiftetelli ve horon oynadı. Düğün renkli görüntülere sahne olurken, Sümeyra Toprak'ın babası Nizamettin Toprak, "Müslümanlık ilk şartımızdı, başka bir dileğimiz olmadı, ne ev ne araba. İkinci şartımız ve olmazsa olmazımız Trabzonsporlu olmak" dedi.
Matematik öğretmeni Sümeyra Toprak, ilgi duyduğu Kore dilini öğrenmek için 1 yıl önce kursa gitmeye başladı. Dil kursunun düzenlediği etkinlikte tanışan Lee Hyo Ung ile Sümeyra öğretmenin, arkadaşlıkları zamanla aşka dönüştü. Çift, kısa süre sonra evlenme kararı alırken, Lee Hyo Ung Müslüman olup, 'Kayra' adını aldı. Bursa'da düzenlenen törenle dünyaevine giren çiftin düğünü, Trabzon geleneklerine göre yapılınca renkli görüntüler ortaya çıktı.
Horon oynayan damat, çiftetelli ve misket havasında da davulun üstünde göbek atarken, nikahlarının düğünden önce kıyıldığını söyleyen Sümeyra Toprak, "Artık Sümeyra Toprak Lee oldum. Bursa'da yaşıyorum. Trabzonluyum. O da Güney Kore'nin Incheon şehrinden. Ben bir dil kursuna gidiyordum. Orada bir etkinlikte karşılaştık. Yardımcı olmuştum kendisine. Sonra sohbetimiz devam etti. Böyle şimdi buralara kadar geldik" dedi.
"GERÇEK OLACAĞINI HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM"
Kore kültürüne her zaman ilgili duyduğunu söyleyen Sümeyra Toprak, ailesinin de bu nedenle Koreli damatla karşılaşınca şaşırmadığını belirterek, "Benim önceden de hep böyle Kore'ye bir ilgim olduğu için benden böyle bir atak bekleniyordu. Ama tabii hep şaka yollu devam ediyorduk. Bir anda oluverdi. Ben de şaka yollu hep diyordum ama gerçek olacağını hiç düşünmemiştim. Oluverdi bir şekilde. Ben de inanamıyorum hala."
"Tabii ki uzak olduğu için ailem başta 'Acaba mı?' diye tereddüde düştü. Ama sonra eşimle tanıştıklarında, onun karakterini ve kültürlerinin bize ne kadar benzediğini görünce, çok da farklı olmadığımızı, ne kadar uzak olursak olalım çok da farklı olmadığımızı anlayınca onay verdiler. Zorluk yaşamadık açıkçası bu konuda. Böyle bir insanın hayatımda olduğunu söylediğimde çok şaşırmadılar."
"Benim de tahminimden çok daha rahat bir şekilde karşıladılar diyebilirim. Zorluk çekmedik o konuda da" diye konuştu. İnşaat sektöründe çalışan eşinin işinden dolayı Güney Kore'ye yerleşeceklerini söyleyen Toprak, "Orada yaşamayı düşünüyoruz şu anda. İnşallah ileride yine Türkiye'ye gelme planımız var. Eşim de inşaat sektöründe çalışıyor" diye konuştu.