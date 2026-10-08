"BİZE HER YER TRABZON" Ailesinin bir Türk kızıyla evlenme kararına saygıyla yaklaştığını ifade eden Lee Hyo Ung da "Önceden bir Türk ile evleneceğimi tahmin etmezdim. Bir Türk ile evleneceğimi aileme söylediğimde, annem ve babam benim düşünceme çok saygı gösterdiler. 'Sen mutlu olacaksan hiçbir sorun yok' diyerek izin verdiler. Türkiye'ye ve Trabzonlu bir aileye damat olduğumda hiç zorluk çekmedim. Eşimin anne ve babasını ilk gördüğümde beni karşılamaları hala dün gibi aklımda" diye konuştu. Eşiyle tanıştıktan sonra Trabzonsporlu olduğunu belirten Lee Hyo Ung, "Bize her yer Trabzon" dedi.

"SEVGİ ÜLKE, SINIR TANIMIYOR" Aynı zamanda meslektaşı olan kızının fikirlerine her zaman saygı duyduğunu dile getiren Nizamettin Toprak ise şunları söyledi: "Rabbi'm nasip ettikten sonra sevgi, saygı ve mutluluk ülke tanımıyor, sınır tanımıyor. Rabbim öyle nasip etti. Önemli olan bir baba ve anne için çocuğunun mutlu olması. Burada da mutlu olacağına kani geldim. Çocuklar sevdi, biz de 'Evet' dedik ve nasip oldu."

"Kızım iki tane üniversite bitirdi. Kendi kararını verecek olgunlukta ve bilgiye sahip. Dolayısıyla onun almış olduğu karara ben saygı duymaktan başka bir şey diyemezdim. Tanıdıktan sonra da bu kararımda yanılmadığımı anladım. İnsan olarak ve damadım olarak çok beyefendi, saygılı. Bizim Türk kültürüne çok yabancı değil. Aslında tarihte de biz Kore ile yakın bir tarih yaşıyoruz. Bu iki farklı ülke olsa da ortak yanlarımız çok. Dolayısıyla zorlanacağını düşünmüyorum."

"MÜSLÜMAN OLMAYI KABUL ETTİ" Güney Koreli damadının Müslüman ve Trabzonsporlu olmayı kabul ettiğini de belirten Nizamettin Toprak, "Damada ilk başta Müslüman olmasını söyledik. Zaten ılımlıydı. Müslümanlık ilk şartımızdı, başka bir dileğimiz olmadı; ne ev ne araba. Bunu kabul etti. İkinci şartımız ve olmazsa olmazımız Trabzonsporlu olmak. Şimdi her zaman telefonu açar açmaz bize 'Bize her yer Trabzon' diyor. Bu da bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

Lee Hyo Ung ile birlikte 2 damadının olduğunu ifade eden Nizamettin Toprak, "Bu ikinci damadım. Vallahi şimdi damat seçilmez. Herkes yaptığıyla değerlendirilir. Evlatlar arasında ayrım olmadığı için onlar da bizim birer evladımız."