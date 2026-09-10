Ankara’da 4 bin yıllık keşif: Bilinen en eski kalıntılar Hitit kabında ortaya çıktı
Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Külhöyük'te yürütülen kazılarda endemik sevgi çiçeğinin bilinen en eski tohum kalıntıları tespit edildi. 4 bin yıllık bir Hitit kabının içerisinde bulunan çiçeğin günümüzde yalnızca Gölbaşı'nda yetiştiği belirtildi. Keşfe dair bilgi veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ankara'nın 5 bin yıllık hafızasını Külhöyük'te yeni bir keşifle gün yüzüne çıkarıyoruz" dedi.
Ankara'nın tarih öncesinden günümüze uzanan kültürel birikimine ışık tutan Külhöyük, bu kez Anadolu'nun flora tarihine ilişkin dikkat çekici bir bulguyla gündeme geldi. Kazılarda ortaya çıkarılan tohum kalıntıları, bugün de aynı coğrafyada yaşamını sürdüren endemik bir türün binlerce yıl öncesine uzanan izlerini ortaya koydu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, buluntuyu sosyal medya hesabından duyurarak şu ifadeleri kullandı:
"Ankara'nın 5 bin yıllık hafızasını Külhöyük'te yeni bir keşifle gün yüzüne çıkarıyoruz. Hatti ve Hitit kenti Külhöyük'te yürüttüğümüz kazılarda 4 bin yıllık bir Hitit kabının içinde bugün dünyada yalnızca Ankara Gölbaşı'nda yetişen endemik sevgi çiçeğinin (Centaurea) bilinen en eski tohum kalıntıları tespit edildi.
Günümüzde koruma altında bulunan ve 2019 yılında coğrafi işaret alan sevgi çiçeğinin binlerce yıl öncesine uzanan izleri, Anadolu'nun zengin flora tarihine de yeni bir pencere açıyor."
"Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsünde Bakanlığımız ve Ankara Üniversitesi adına Doç. Dr. Derya Yılmaz Tekin başkanlığında sürdürdüğümüz çalışmalarla Külhöyük'ün tarihini yeni bulgularla aydınlatmaya devam ediyoruz. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze ve uzman ekiplerimize özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum."
SEVGİ ÇİÇEĞİNİN BİNLERCE YILLIK İZİ KÜLHÖYÜK'TE
Külhöyük kazılarında ulaşılan 4 bin yıllık Hitit kabının içerisinde tespit edilen tohum kalıntılarının, sevgi çiçeğinin bilinen en eski örnekleri olduğu belirlendi. Günümüzde dünyada yalnızca Ankara Gölbaşı'nda yetişen Centaurea türü, Türkiye'ye özgü endemik bitkiler arasında yer alıyor.
Koruma altında bulunan sevgi çiçeği, Gölbaşı Belediyesinin başvurusuyla 2019 yılında tescillenerek coğrafi işaret aldı. Külhöyük'te ortaya çıkarılan kalıntılar, bitkinin binlerce yıl öncesine uzanan geçmişine ilişkin yeni veriler sunarken, Anadolu'nun zengin flora tarihine de önemli katkı sağlıyor.