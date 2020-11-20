Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
20 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri ŞOK market yarın açık mı? 21 Kasım 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? Dezenfektan üretme cihazı... ŞOK market yarın açık mı? 21 Kasım 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? Dezenfektan üretme cihazı... Şok market yarın açık mı? ŞOK'ta 21 Kasım indirimleri neler? Koronavirüs vaka sayısnda görülen artış nedeniyle hafta sonları belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu gelişmelerin ardından ŞOK marketlerin yarın açık olup olmadığı ve indirimli ürünlerin neler olduğu araştırılmaya başlandı. Konu ile iligli merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK market yarın açık mı? 21 Kasım 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 20.11.2020 17:24 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 17:33
ŞOK 21 Kasım'da neler var? ŞOK yarın açık mı? Koronavirüs salgınının önüne geçmek için alınan önlemler kapsamında hafta sonları belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ŞOK marketin açık olup olmayacağı araştırılmaya başlanıd. ŞOK marketler daha önce 21 Kasım indirimlerini duyurmuştu. Peki, ŞOK market yarın açık mı? 21 Kasım 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte ŞOK 21 Kasım kampanyaları...
GALERİ DEVAM EDİYOR ŞOK MARKET YARIN AÇIK MI?
ŞOK market cumartesi ve pazar günleri açık olacak ancak belirli saatlerde hizmet verecek. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, marketler 10.00 - 20.00 saatlerinde açık olacak.
Xiaomi Mi Dunhome Dezenfektan Üretme Cihazı
• Sadece su kullanarak %99,9 sterilize eder ve kokuları giderir
• Yarı otomatik sprey ile fazla güç gerektirmez• Mikro damlacık püskürtme teknolojisi ile güçlü elektrolize iyoniksu partiküllerini geniş bir alanaetkili bir biçimde uygular
Tost Makinesi • Teflon kaplama ızgara pişirme yüzeyi
• Kolay temizlenebilir
• Kompakt tasarım sayesinde pratik kullanım imkanı
• Isıya dayanıklı ergonomiktutma sapı
• Dik konumdamuhafaza imkanı
Saç Maşası
• PTC ısıtıcı
•Seramik kaplama makara •Maksimum 180C sıcaklık •360 derece döner kablo Sakal Tıraş Makinesi
• Bağımsız hareket eden çift başlık
•Favori ve bıyıklara şekil vermek için açılır favori başlığı •Hassas ultra ince folyo • LED gösterge •Çalışma süresi 35 dakika •DC5V, 3W