ŞOK market yarın açık mı? 21 Kasım 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? Dezenfektan üretme cihazı...

Şok market yarın açık mı? ŞOK'ta 21 Kasım indirimleri neler? Koronavirüs vaka sayısnda görülen artış nedeniyle hafta sonları belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu gelişmelerin ardından ŞOK marketlerin yarın açık olup olmadığı ve indirimli ürünlerin neler olduğu araştırılmaya başlandı. Konu ile iligli merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK market yarın açık mı? 21 Kasım 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 20.11.2020 17:24 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 17:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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