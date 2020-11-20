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20 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA 2020 hamsi fiyatları | Tezgahlarda hamsi bolluğu 2020 hamsi fiyatları | Tezgahlarda hamsi bolluğu...Trabzon'da, havaların da soğumasıyla birlikte balıkçı tezgahlarında yer alan hamsinin kilosu, 7,5 ile 10 lira arasında satılmaya başladı. Hamsi fiyatlarının düşmesiyle ilgili Balıkçı Yakup Bektaşoğlu, "Hamsi şu anda bol çıkıyor. Esas boyutlara ulaşması için 1- 2 haftaya ihtiyacı var" dedi. Giriş Tarihi: 20.11.2020 15:50 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 15:52 Denizlerde 1 Eylül´de başlayan yeni av sezonu ile palamutta yaşanan bolluk, hem müşterileri hem de balıkçıları memnun etti. GALERİ DEVAM EDİYOR Palamut, son günlerde azalınca tezgahlarda hamsi yer almaya başladı. Karadeniz´de avlanan hamsi, Trabzon´da tezgahlarda kilosu 7,5 ile 10 lira arasında satılmaya başladı. Trabzonlu balıkçılar, avlanmanın yoğunluğundan hamsinin yeteri kadar büyüyemediğini belirtiyor. Trabzonlu balıkçı Zekeriya Denizer, “Hamsi avcılığı şu an gayet güzel gidiyor. Fiyatı da uygun, müşterilerimiz de fiyatlardan memnun. Şu an tek sıkıntı hamsi boyut olarak yeteri seviyeye ulaşmadı, biraz küçük. Yerli hamsiye kar suyu değdiği zaman daha lezzetli oluyor. Hamsi avcılığı yoğun yapıldığı için hamsilerin büyümesine zaman tanınmıyor. Bıraksalar hamsi büyür” dedi.