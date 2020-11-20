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2020 hamsi fiyatları | Tezgahlarda hamsi bolluğu

2020 hamsi fiyatları | Tezgahlarda hamsi bolluğu...Trabzon'da, havaların da soğumasıyla birlikte balıkçı tezgahlarında yer alan hamsinin kilosu, 7,5 ile 10 lira arasında satılmaya başladı. Hamsi fiyatlarının düşmesiyle ilgili Balıkçı Yakup Bektaşoğlu, "Hamsi şu anda bol çıkıyor. Esas boyutlara ulaşması için 1- 2 haftaya ihtiyacı var" dedi.

Giriş Tarihi: 20.11.2020 15:50 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 15:52
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2020 hamsi fiyatları | Tezgahlarda hamsi bolluğu
Denizlerde 1 Eylül´de başlayan yeni av sezonu ile palamutta yaşanan bolluk, hem müşterileri hem de balıkçıları memnun etti.
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2020 hamsi fiyatları | Tezgahlarda hamsi bolluğu
Palamut, son günlerde azalınca tezgahlarda hamsi yer almaya başladı.
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2020 hamsi fiyatları | Tezgahlarda hamsi bolluğu
Karadeniz´de avlanan hamsi, Trabzon´da tezgahlarda kilosu 7,5 ile 10 lira arasında satılmaya başladı.
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2020 hamsi fiyatları | Tezgahlarda hamsi bolluğu
Trabzonlu balıkçılar, avlanmanın yoğunluğundan hamsinin yeteri kadar büyüyemediğini belirtiyor.
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2020 hamsi fiyatları | Tezgahlarda hamsi bolluğu
Trabzonlu balıkçı Zekeriya Denizer, “Hamsi avcılığı şu an gayet güzel gidiyor. Fiyatı da uygun, müşterilerimiz de fiyatlardan memnun. Şu an tek sıkıntı hamsi boyut olarak yeteri seviyeye ulaşmadı, biraz küçük. Yerli hamsiye kar suyu değdiği zaman daha lezzetli oluyor. Hamsi avcılığı yoğun yapıldığı için hamsilerin büyümesine zaman tanınmıyor. Bıraksalar hamsi büyür” dedi.