2020 hamsi fiyatları | Tezgahlarda hamsi bolluğu

2020 hamsi fiyatları | Tezgahlarda hamsi bolluğu...Trabzon'da, havaların da soğumasıyla birlikte balıkçı tezgahlarında yer alan hamsinin kilosu, 7,5 ile 10 lira arasında satılmaya başladı. Hamsi fiyatlarının düşmesiyle ilgili Balıkçı Yakup Bektaşoğlu, "Hamsi şu anda bol çıkıyor. Esas boyutlara ulaşması için 1- 2 haftaya ihtiyacı var" dedi.

Giriş Tarihi: 20.11.2020 15:50 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 15:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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