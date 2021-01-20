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20 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Noodle ile öyle bir şeyi tamir etti ki... Milyonlar bu yöntemi konuşuyor Noodle ile öyle bir şeyi tamir etti ki... Milyonlar bu yöntemi konuşuyor
Noodle ile yapılan tamir videoları sosyal medyada milyonlarca kez izleniyor. Son günlerde noodle ile sandalye, masa ve lavabo tamir videoları görenleri şaşırtıyor. Bir çok kişi izledikleri video sonrası kolları sıvayarak bu işe girişti. İşte o anlardan bazıları.
Giriş Tarihi: 20.01.2021 06:51 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 06:51
Sosyal medyada son zamanların en çok paylaşılan videoları arasında noodle ile tamir videoları geliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bazı kişiler noodle ile yemek yaparken bazı kişiler olayı farklı boyuta taşıdı.
Kırılan sandalye, masa ve lavaboları noodle ile tamir eden kişiler bu anları sosyal medyada paylaştı.
Noodle ile tamir videoları büyük ilgi gördü. İşte o tamir videolarından bazıları...