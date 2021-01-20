Noodle ile öyle bir şeyi tamir etti ki... Milyonlar bu yöntemi konuşuyor

Noodle ile yapılan tamir videoları sosyal medyada milyonlarca kez izleniyor. Son günlerde noodle ile sandalye, masa ve lavabo tamir videoları görenleri şaşırtıyor. Bir çok kişi izledikleri video sonrası kolları sıvayarak bu işe girişti. İşte o anlardan bazıları.

Giriş Tarihi: 20.01.2021 06:51 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 06:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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