Büyükada'daki gizemli çukurların sırrı çözüldü |Video

Büyükada'da dün havadan görüntülenen büyük çukurların gizemi çözüldü. Ruam hastalığına yakalanan 81 at bu açılan büyük çukurlara gömüldü. Adaya hayvan giriş-çıkışları durduruldu. Bölge karantinaya alındı. Peki bu ruam hastalığı nedir? İnsana bulaşır mı? A Haber muhabiri canlı yayında anlattı.

Büyükada'da sağlıksız koşullarda çalışan faytonlarla ilgili Adalar Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi.

Açıklamada bazı atlarda ruam hastalığı tespit edildiği, atların hemen itlaf edildiği belirtildi. Açıklamanın ardından Büyükada'ya hayvan girişleri yasaklandı. Bölgede karantina oluşturulurken, vatandaşlar ruam hastalığını araştırmaya başladı. Ruam hastalığının belirtileri ve bulaşıcı olup olmadığı yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki, Ruam hastalığı nedir, ölümcül mü? Ruam hastalığı insanlara bulaşır mı? Ruam hastalığı belirtileri neler? İşte ruam hastalığı ile ilgili bilinmesi gerekenler...