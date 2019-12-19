Ailesini siyanürle öldürmüştü! İlk sorusu o oldu...

Mahkeme başkanına "Babam yaşıyor mu?" diye soran Kalkan, olumsuz yanıt alınca "Babam öldü. Bana nasıl para yollar diye korktum ve makbuzu yırttım" diye konuştu.

Sanık, daha önce de iddia ettiği gibi kırmızı gözlü varlığın cezaevinde kendisi ile birlikte kaldığını, cinsiyetinin kız olduğunu ve yalnızca kendisinin gördüğünü söyledi.