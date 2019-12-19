Ailesini siyanürle öldürmüştü! İlk sorusu o oldu... İzmir'de siyanürlü suyu içirerek anne ve babasını öldüren, karışımı zorla içirmeye çalıştığı kardeşini de yaralayan tutuklu sanık Mahmut Can Kalkan'ın yargılanmasına devam edildi. Kalkan'ın mahkemedeki sorusu ise tüyleri diken diken etti. Giriş Tarihi: 19.12.2019 13:12 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 13:13
İzmir'in Bayraklı ilçesinde siyanürlü suyu içirdiği anne ve babasını öldüren, karışımı zorla içirmeye çalıştığı kardeşinin de yaralanmasına neden olan tutuklu sanık Mahmut Can Kalkan'ın (21) yargılanmasına devam edildi. İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu ve davanın müştekisi durumunda bulunan kardeşi Emir Can Kalkan ile taraf
avukatları katıldı.
Sanığın cezai ehliyeti yönünden raporun temini için yazılan yazıya Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi tarafından verilen yanıtta sanıkla ilgili herhangi bir kaydın bulunmadığı, bu nedenle sağlık kuruluşunca düzenlenen bir raporun olmadığı ifade edildi.
"Babam yaşıyor mu?"
Olaydan sonra yaklaşık 1 ay Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğünü anlatan sanık Mahmut Can Kalkan, "Cezaevine dedem Mahmut Kalkan tarafından 100 TL para geldi. Ayrıca babam Mehmet Kalkan'dan da bana 200 TL para geldi" dedi.
Mahkeme başkanına "Babam yaşıyor mu?" diye soran Kalkan, olumsuz yanıt alınca "Babam öldü. Bana nasıl para yollar diye korktum ve makbuzu yırttım" diye konuştu.
Sanık, daha önce de iddia ettiği gibi kırmızı gözlü varlığın cezaevinde kendisi ile birlikte kaldığını, cinsiyetinin kız olduğunu ve yalnızca kendisinin gördüğünü söyledi.
"Abim uyuşturucu kullanıyormuş"
Duruşmada söz alan sanığın kardeşi Emir Can Kalkan ise abisinin bir arkadaşı ile görüştüğünü ve bu kişinin abisinin uyuşturucu madde kullandığını söylediğini ifade etti.
Emir Can Kalkan, abisinin bahsettiği parayı dedesi ile birlikte kendisinin gönderdiğini de söyledi.