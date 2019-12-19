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Leyla Aydemir davasında yeni karar! Leyla Aydemir davasında ilk tutuklanandı...

Leyla Aydemir Müge Anlı programından sonra Türkiye'nin gündemine oturmuştu. 4 yaşındayken kaçırılan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in davasında yeni gelişmeler yaşandı. Türkiye'nin günlerce gözüyaşlı takip ettiği Leyla Aydemir davasında babası Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir hakkında son karar verildi. Leyla Aydemir davasında 7 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Giriş Tarihi: 19.12.2019 11:42 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 11:49
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Leyla Aydemir davasında yeni karar! Leyla Aydemir davasında ilk tutuklanandı...

Leyla Aydemir Müge Anlı programından sonra Türkiye'nin gündemine oturmuştu. 4 yaşındayken kaçırılan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in davasında yeni gelişmeler yaşandı. Türkiye'nin günlerce gözüyaşlı takip ettiği Leyla Aydemir davasında, minik kızın babası Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir hakkında son karar verildi. Leyla Aydemir davasında 7 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

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Leyla Aydemir davasında yeni karar! Leyla Aydemir davasında ilk tutuklanandı...

SERBEST KALDI

Baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir, 'mevcut delil durumu, tutuklulukta geçen süre, dosyasın gelmiş olduğu aşama' dikkate alınarak 17 ay sonra tahliye edildi. Dosyada tek tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir kaldı.

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Leyla Aydemir davasında yeni karar! Leyla Aydemir davasında ilk tutuklanandı...

Dosyada tek tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir kaldı.

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Leyla Aydemir davasında yeni karar! Leyla Aydemir davasında ilk tutuklanandı...

NELER YAŞANMIŞTI?

Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla Aydemir, 15 Haziran 2018 tarihinde dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde kayboldu. Günlerce aranan, tüm Türkiye'nin bulunması için seferber olduğu Leyla'nın 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde su içerisinde yüzüstü cansız bedeni bulundu. Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir (32), 18 Temmuz'da 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

7 SANIĞA DAVA AÇILDI

Türkiye'yi acıya boğan olaydan yaklaşık bir yıl sonra hazırlanan iddianame, Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, tutuklu Mehmet Ali Aydemir ile Leyla'nın amcaları Musa Aydemir (28), Yusuf Aydemir (42) ile Besim Dursun (47) ve eşi Hatun Dursun (55), Ayşe Artam (37) ve eşi Yıldırım Artam (40) hakkında; 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 14'er yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

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Leyla Aydemir davasında yeni karar! Leyla Aydemir davasında ilk tutuklanandı...

SOĞUK ORTAMDA TUTTULAR

Yusuf Aydemir, Besim Dursun ve eşi Hatun Dursun'un Leyla'yı alıkoydukları, daha sonra Mehmet Ali Aydemir'i de olaya dahil ettikleri aktarılan iddianamede, şüpheli Mehmet Ali Aydemir'in maktül Leyla'yı, Yusuf Aydemir, Besim Dursun ve Hatun Dursun tarafından ilk olarak alıkonulduğu yerden alınarak, kız kardeşi olan şüpheli Ayşe Artam'ın yanına götürdüğü, Ayşe Artam ve Yıldırım Artam'ın da Leyla Aydemir'i Hamur ilçesinde bulunan ikametlerinde bir süre alıkoyup sakladıkları, Leyla'nın kaçırıldığı andan itibaren şüpheliler Musa Aydemir ve Mehmet Ali Aydemir'in maktulün bulunması için çalışan görevlileri yanılttıkları ve yanlış yönlendirdikleri, şüphelilerin Leyla Aydemir'i cesedin bulunduğu 2 Temmuz tarihinden önceki 3 gün ile kaybolduğu tarih 15 Haziran tarihi arasında öldürdükleri ve cesedini bir süre soğuk bir ortamda tuttukları ve maktul Leyla Aydemir'in ailesinde ve yakın çevresinde Leyla'nın öldürülmediği izlenimi yaratmak ve delilleri karartmak için kaçırdıkları gün üzerinde bulunan maktule ait kıyafetleri üzerinden çıkarıp kıyafetlerini ve cesedini Bezirhane köyüne yaklaşık 2,5 km mesafede bulunan dere yatağına ve civarına attıkları, Besim Dursun ve Hatun Dursun'un maktule ait cesedin bulunduğu gün ve bir gün öncesinde ısrarla anne Şükran Aydemir'in köyden çıkarmaya çalıştıkları ve cesedin bulunduğu gün anneyi Doğubayazıt'a götürdükleri belirtildi.