BİZE ULAŞIN
Leyla Aydemir davasında yeni karar! Leyla Aydemir davasında ilk tutuklanandı...
Leyla Aydemir Müge Anlı programından sonra Türkiye'nin gündemine oturmuştu. 4 yaşındayken kaçırılan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in davasında yeni gelişmeler yaşandı. Türkiye'nin günlerce gözüyaşlı takip ettiği Leyla Aydemir davasında babası Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir hakkında son karar verildi. Leyla Aydemir davasında 7 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.
Giriş Tarihi: 19.12.2019 11:42 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 11:49
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8