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Pitbull saldırısında ölümden döndü! Canını kurtarmak için köpeği camdan attı! O anlar kamerada
Bursa'da bir şahıs, husumetlisi olduğu kişiye Pitbull cinsi köpekle saldırdı. Kızının doğum gününde saldırıya uğrayıp kolları parçalanan46 yaşındaki Erol Duran 3 günlük yoğun bakım sürecinin ardından hayata tutundu. Duran, saldırı esnasında Pitbull cinsi köpeği camdan aşağıya attı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Giriş Tarihi: 22.11.2022 11:52Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 11:52