Pitbull saldırısında ölümden döndü! Canını kurtarmak için köpeği camdan attı! O anlar kamerada

BAŞINA GELECEKLERİ BİLMEDEN..

Duran ise şehir dışından geldiğinde aralarındaki sorunu konuşmak için bu teklifi kabul etti. Fakat başına geleceklerden habersiz Duran, Mehmet Ö.'den gelen telefonla Vişne Caddesi üzerinde bulanan bir kafeye çağrıldı. Kafeye giden Duran, burada Mehmet Ö. yerine oğlu Eyüp Ö. ile karşılaştı. Eyüp Ö., Duran'ı babasının yanına götüreceğini söyleyerek kendisine eşlik etmesini istedi. Yine aynı cadde üzerinde bir işyerine götürülen Duran, karşısında Mehmet Ö. ve hiç tanımadığı bir arkadaşını gördü.