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Pitbull saldırısında ölümden döndü! Canını kurtarmak için köpeği camdan attı! O anlar kamerada

Bursa'da bir şahıs, husumetlisi olduğu kişiye Pitbull cinsi köpekle saldırdı. Kızının doğum gününde saldırıya uğrayıp kolları parçalanan46 yaşındaki Erol Duran 3 günlük yoğun bakım sürecinin ardından hayata tutundu. Duran, saldırı esnasında Pitbull cinsi köpeği camdan aşağıya attı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 22.11.2022 11:52 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 11:52
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Pitbull saldırısında ölümden döndü! Canını kurtarmak için köpeği camdan attı! O anlar kamerada

Tüyler ürperten olay, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Vişne Caddesi üzerindeki bir işyerinde yaşandı. İddiaya göre, Mehmet Ö. ailesel problemler sebebiyle arası açılan Erol Duran'la buluşmak istedi.

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Pitbull saldırısında ölümden döndü! Canını kurtarmak için köpeği camdan attı! O anlar kamerada

BAŞINA GELECEKLERİ BİLMEDEN..

Duran ise şehir dışından geldiğinde aralarındaki sorunu konuşmak için bu teklifi kabul etti. Fakat başına geleceklerden habersiz Duran, Mehmet Ö.'den gelen telefonla Vişne Caddesi üzerinde bulanan bir kafeye çağrıldı. Kafeye giden Duran, burada Mehmet Ö. yerine oğlu Eyüp Ö. ile karşılaştı. Eyüp Ö., Duran'ı babasının yanına götüreceğini söyleyerek kendisine eşlik etmesini istedi. Yine aynı cadde üzerinde bir işyerine götürülen Duran, karşısında Mehmet Ö. ve hiç tanımadığı bir arkadaşını gördü.

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Pitbull saldırısında ölümden döndü! Canını kurtarmak için köpeği camdan attı! O anlar kamerada

PİTBULL KÖPEĞİNİ ÜZERİNE SALDILAR

Duran'la kısa sürede sözlü tartışma yaşayan baba, oğul ve arkadaşı ile 46 yaşındaki 2 çocuk babasını darp etmeye başladı. Ardından saldırganlar iş yerinde sakladıkları Pitbull cinsi köpeği içeri soktular. Komut verdikleri köpeği Duran'ın üzerine saldılar.

Pitbull köpeğiyle intikam!/video izle

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Pitbull saldırısında ölümden döndü! Canını kurtarmak için köpeği camdan attı! O anlar kamerada

PİTBULL'U PENCEREDEN ATTI

Saldırgan köpek Erol Duran'ın kollarını parçalasa da yaralı adam köpeği bulunduğu dükkanın camından atmayı başardı. Fakat bu kez de Eyüp Ö. dışarı çıkarak yasaklı ırk köpeği tekrar içeri aldı. Bileğindeki atar damarı kopan Duran, ilk fırsatta kendini dışarı atarak çevredekilerden yardım istedi. Çevredekileri gören saldırgan şahıslar olay yerinden köpekle kaçarken, Duran, kendisi için gelen ambulans ile en yakın hastaneye kaldırıldı.

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Pitbull saldırısında ölümden döndü! Canını kurtarmak için köpeği camdan attı! O anlar kamerada

Kızının doğum gününde 3 gün hayat mücadelesi veren Duran, olay yerinden kaçan ve 13 suç kaydı bulunan Mehmet Ö.'nün yakalanıp ceza almasını istiyor.