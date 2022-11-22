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Pitbull köpeğiyle intikam! Canını kurtarmak için köpeği camdan attı

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Giriş: 22.11.2022 11:51
Bursa'da bir şahıs, husumetlisi olduğu kişiye Pitbull cinsi köpekle saldırdı. Kızının doğum gününde saldırıya uğrayıp kolları parçalanan46 yaşındaki Erol Duran 3 günlük yoğun bakım sürecinin ardından hayata tutundu. Duran, saldırı esnasında Pitbull cinsi köpeği camdan aşağıya attı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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Pitbull köpeğiyle intikam!
Pitbull köpeğiyle intikam!
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