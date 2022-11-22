22 Kasım 2022, Salı
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Pitbull köpeğiyle intikam! Canını kurtarmak için köpeği camdan attı
Bursa'da bir şahıs, husumetlisi olduğu kişiye Pitbull cinsi köpekle saldırdı. Kızının doğum gününde saldırıya uğrayıp kolları parçalanan46 yaşındaki Erol Duran 3 günlük yoğun bakım sürecinin ardından hayata tutundu. Duran, saldırı esnasında Pitbull cinsi köpeği camdan aşağıya attı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.